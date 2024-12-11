Орбан: Трамп начнет работу по Украине после инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп начнет работу по вопросу мирного урегулирования по Украине после вступления в должность в январе 2025 г., сейчас его сдерживают строгие американские правовые нормы. Об этом заявил в беседе с журналистами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Запись разговора венгерский премьер опубликовал на своей странице в соцсети Facebook
По его словам, на встрече с Трампом в его поместье во Флориде никаких переговоров по Украине не было. Но обсуждение украинского вопроса все же состоялось, потому что этой темы нельзя избежать, «если два человека, два мужчины разговаривают сегодня в Европе или даже в Америке».
«Я верю, что 20 января, после того как он вступит в должность, мы увидим плоды всего этого», – пояснил Орбан.
10 декабря стало известно, что Орбан встретился с избранным президентом США в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. На встрече также присутствовали американский бизнесмен Илон Маск и будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
В июле Орбан прибыл Москву вскоре после визита в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским венгерский премьер попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией. На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным стороны обсудили вопросы о переговорах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуру безопасности в Европе.