Орбан: Трамп начнет работу по Украине после инаугурации

По его словам, на встрече с Трампом в его поместье во Флориде никаких переговоров по Украине не было. Но обсуждение украинского вопроса все же состоялось, потому что этой темы нельзя избежать, «если два человека, два мужчины разговаривают сегодня в Европе или даже в Америке».