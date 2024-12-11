Трамп обвинил Байдена в присвоении выделяемых Украине средств

В заявлении, опубликованном Белым домом 1 декабря, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.