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Трамп обвинил Байдена в присвоении выделяемых Украине средств

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social представленную в виде мема схему «байденомики», при которой выделяемые Украине средства возвращаются действующему президенту Джо Байдену.

От имени Байдена Трамп рассказал, «как работает байденомика».

«Вы платите налоги. Я отправляю их Украине. Они отправляют их обратно [сыну Байдена] Хантеру. Хантер отдает их мне. Помилование Хантера», – указано на схеме.

В заявлении, опубликованном Белым домом 1 декабря, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.

В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

В августе газета The New York Times сообщила, что Хантер Байден в 2016 г. искал помощи у правительства США для потенциально прибыльного энергетического проекта в Италии, когда его отец был вице-президентом. Байден-младший написал по крайней мере одно письмо послу США в Италии в 2016 г. с просьбой о помощи украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой он являлся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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