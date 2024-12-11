Трамп обвинил Байдена в присвоении выделяемых Украине средств
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social представленную в виде мема схему «байденомики», при которой выделяемые Украине средства возвращаются действующему президенту Джо Байдену.
От имени Байдена Трамп рассказал, «как работает байденомика».
«Вы платите налоги. Я отправляю их Украине. Они отправляют их обратно [сыну Байдена] Хантеру. Хантер отдает их мне. Помилование Хантера», – указано на схеме.
В заявлении, опубликованном Белым домом 1 декабря, Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.
В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.
В августе газета The New York Times сообщила, что Хантер Байден в 2016 г. искал помощи у правительства США для потенциально прибыльного энергетического проекта в Италии, когда его отец был вице-президентом. Байден-младший написал по крайней мере одно письмо послу США в Италии в 2016 г. с просьбой о помощи украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой он являлся.