Медведев возложил венок к памятнику Народным героям на Тяньаньмэнь в Китае
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время двухдневного рабочего визита в Китае возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь, передают РИА «Новости» с места церемонии.
Памятник Народным героям в Пекине – национальный монумент Китайской Народной Республики, который построен в память о подвигах людей, отдавших свои жизни за революционную борьбу китайского народа в XIX и XX веках.
Медведев прибыл в Китай с рабочим визитом 10 декабря. В Пекине у Медведева запланированы встречи с высшим руководством КНР. Политик также посетит музей истории Коммунистической партии Китая.
В завершение визита ожидается, что Медведев ответит на вопросы сопровождающего его пула журналистов.