Медведев прибыл в Пекин с рабочим визитом

В ноябре в Китае с рабочей поездкой также был секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что РФ и КНР необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США. По его словам, страны должны наращивать внешнеполитическую координацию. В свою очередь, руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с Шойгу отметил, что отношения двух стран достигли самого высокого уровня в истории, РФ и КНР укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие.