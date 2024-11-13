В Китае заявили о наивысшем уровне отношений с Россией

Представитель китайской стороны отметил, что благодаря стратегическому планированию и значимым соглашениям между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Он добавил, что обе страны соблюдают взаимное уважение, равноправие и стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, укрепляя политическое и стратегическое доверие, поддерживая друг друга в защите основных интересов и углубляя стратегическое сотрудничество в различных сферах. Также он упомянул, что КНР и РФ стали примером сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными государствами.