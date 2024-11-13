В Китае заявили о наивысшем уровне отношений с Россией
Руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил, что отношения Китая и России достигли самого высокого уровня в истории, страны укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель китайской стороны отметил, что благодаря стратегическому планированию и значимым соглашениям между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Он добавил, что обе страны соблюдают взаимное уважение, равноправие и стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, укрепляя политическое и стратегическое доверие, поддерживая друг друга в защите основных интересов и углубляя стратегическое сотрудничество в различных сферах. Также он упомянул, что КНР и РФ стали примером сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными государствами.
11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что России и Китаю необходимо противодействовать политике сдерживания, которую проводят США. По его словам, государства должны наращивать «внешнеполитическую координацию». Отдельно Шойгу отметил «построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности».