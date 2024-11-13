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В Китае заявили о наивысшем уровне отношений с Россией

Ведомости

Руководитель политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил, что отношения Китая и России достигли самого высокого уровня в истории, страны укрепляют политическое и стратегическое взаимное доверие. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель китайской стороны отметил, что благодаря стратегическому планированию и значимым соглашениям между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Он добавил, что обе страны соблюдают взаимное уважение, равноправие и стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, укрепляя политическое и стратегическое доверие, поддерживая друг друга в защите основных интересов и углубляя стратегическое сотрудничество в различных сферах. Также он упомянул, что КНР и РФ стали примером сотрудничества и позитивного взаимодействия между крупными государствами.

11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что России и Китаю необходимо противодействовать политике сдерживания, которую проводят США. По его словам, государства должны наращивать «внешнеполитическую координацию». Отдельно Шойгу отметил «построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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