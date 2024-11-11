Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет Шойгу приземлился в международном аэропорту Пекина вечером 11 ноября. Секретаря Совбеза РФ встретил посол России в КНР Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь.
10 ноября Совет безопасности РФ сообщил, что Шойгу посетит с рабочей поездкой КНР и встретится с высшим политическим руководством страны. Секретарь ведомства будет находиться в Китае с 11 по 14 ноября.
Ожидается, что во время визита в страну Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Секретарь Совбеза собирается обсудить с ним актуальные проблемы международной и региональной безопасности и широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.
В мае президент РФ Владимир Путин посетил Китай. Во время визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре президент РФ встречался в Санкт-Петербурге с главой МИД Китая. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.