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Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Шойгу приземлился в международном аэропорту Пекина вечером 11 ноября. Секретаря Совбеза РФ встретил посол России в КНР Игорь Моргулов и замминистра иностранных дел Китая Лю Бинь.

10 ноября Совет безопасности РФ сообщил, что Шойгу посетит с рабочей поездкой КНР и встретится с высшим политическим руководством страны. Секретарь ведомства будет находиться в Китае с 11 по 14 ноября.

Ожидается, что во время визита в страну Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Секретарь Совбеза собирается обсудить с ним актуальные проблемы международной и региональной безопасности и широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

В мае президент РФ Владимир Путин посетил Китай. Во время визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре президент РФ встречался в Санкт-Петербурге с главой МИД Китая. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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