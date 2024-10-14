Объем торговли Китая с Россией за девять месяцев превысил $180 млрд

В сентябре Главное таможенное управление сообщало, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.