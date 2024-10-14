Объем торговли Китая с Россией за девять месяцев превысил $180 млрд
Объем торговли Китая с Россией за январь-сентябрь текущего года составил $180,35 млрд, что на 2% больше в годовом исчислении. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР, данные передает ТАСС.
Импорт российских товаров в Китай за девять месяцев вырос на 1,7%, достигнув $97,2 млрд. Экспорт продукции из Китая в Россию увеличился на 2,4% – до $83,15 млрд. Положительное сальдо российской стороны повысилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., достигнув $14,05 млрд.
Товарооборот КНР и России в сентябре составил $21,8 млрд. Импорт из России в Китай в месячном исчислении понизился на 7,5%, до $10,56 млрд.
По словам замдиректора ведомства Ван Линцзюня, которые приводит CCTV, за первые три квартала экспорт Китая на рынки Европы, США и Японии увеличился на 4,2%. В то же время экспорт на рынки стран АСЕАН и Латинской Америки увеличился на 12,3% и 13,7% соответственно.
В сентябре Главное таможенное управление сообщало, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.