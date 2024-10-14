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Объем торговли Китая с Россией за девять месяцев превысил $180 млрд

Ведомости

Объем торговли Китая с Россией за январь-сентябрь текущего года составил $180,35 млрд, что на 2% больше в годовом исчислении. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР, данные передает ТАСС.

Импорт российских товаров в Китай за девять месяцев вырос на 1,7%, достигнув $97,2 млрд. Экспорт продукции из Китая в Россию увеличился на 2,4% – до $83,15 млрд. Положительное сальдо российской стороны повысилось на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., достигнув $14,05 млрд. 

Товарооборот КНР и России в сентябре составил $21,8 млрд. Импорт из России в Китай в месячном исчислении понизился на 7,5%, до $10,56 млрд.

По словам замдиректора ведомства Ван Линцзюня, которые приводит CCTV, за первые три квартала экспорт Китая на рынки Европы, США и Японии увеличился на 4,2%. В то же время экспорт на рынки стран АСЕАН и Латинской Америки увеличился на 12,3% и 13,7% соответственно.

В сентябре Главное таможенное управление сообщало, что товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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