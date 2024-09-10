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Товарооборот России и Китая увеличился на 1,9% за 2024 год

Ведомости

Товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Импорт из России в Китай вырос на 3,2% и составил $86,56 млрд. Китайский экспорт в Россию составил $71,91 млрд и увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

21 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На переговорах глава российского кабмина сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах стран уже превысила 95%. Мишустин отметил, что в 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.

По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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