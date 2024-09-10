Товарооборот России и Китая увеличился на 1,9% за 2024 год
Товарооборот России и Китая за первые восемь месяцев 2024 г. увеличился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $158,469 млрд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Импорт из России в Китай вырос на 3,2% и составил $86,56 млрд. Китайский экспорт в Россию составил $71,91 млрд и увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.
21 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На переговорах глава российского кабмина сообщил, что доля национальных валют во взаимных расчетах стран уже превысила 95%. Мишустин отметил, что в 2023 г. товарооборот РФ и КНР превысил 1,6 трлн юаней, или 20 трлн руб.
По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.