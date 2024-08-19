Китай и Россия подписали семь соглашений в гуманитарной сфере
Россия и Китай подписали семь соглашений в сфере образования, туризма, спорта и кино, сообщила член госсовета КНР Шэнь Ицинь, пишет ТАСС.
Подписание документов состоялось по итогам 25-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Москве. Соглашения были подписаны с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
«Заседание было прагматичным, объективным и плодотворным. Были подведены итоги проделанной совместной работы и определены новые тренды», – сказала Шэнь Ицинь.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции, говорил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов.
По словам Денисова, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования Луны.
16 мая в Пекине прошла встреча лидеров России и Китая. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.