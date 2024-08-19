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Китай и Россия подписали семь соглашений в гуманитарной сфере

Ведомости

Россия и Китай подписали семь соглашений в сфере образования, туризма, спорта и кино, сообщила член госсовета КНР Шэнь Ицинь, пишет ТАСС.

Подписание документов состоялось по итогам 25-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Москве. Соглашения были подписаны с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

«Заседание было прагматичным, объективным и плодотворным. Были подведены итоги проделанной совместной работы и определены новые тренды», – сказала Шэнь Ицинь.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции, говорил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов.

По словам Денисова, МНЛС будет предназначена для проведения многоцелевых научно-исследовательских работ, в том числе исследования и использования Луны.

16 мая в Пекине прошла встреча лидеров России и Китая. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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