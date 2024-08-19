Китай и Россия подписали семь соглашений в гуманитарной сфере

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о создании международной научной лунной станции (МНЛС). Целью соглашения является создание организационно-правовой основы для создания, использования и эксплуатации лунной станции, говорил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Денисов.