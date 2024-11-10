Шойгу на следующей неделе посетит Китай

Шойгу будет находиться в КНР с 11 по 14 ноября. Ожидается, что в ходе визита в республику секретарь Совбеза проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Шойгу намерен обсудить с ним «актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества», рассказали в пресс-службе.