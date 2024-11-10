Шойгу на следующей неделе посетит Китай
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на следующей неделе посетит с рабочей поездкой Китай, где встретится с высшим политическим руководством страны. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.
Шойгу будет находиться в КНР с 11 по 14 ноября. Ожидается, что в ходе визита в республику секретарь Совбеза проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Шойгу намерен обсудить с ним «актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества», рассказали в пресс-службе.
Экс-министр обороны РФ также проведет переговоры с членом политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином и посетит авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, где пройдет первая демонстрация за рубежом истребителя пятого поколения Су-57.
В мае этого года президент РФ Владимир Путин посетил Китай. В ходе визита он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре российский президент встречался в Санкт-Петербурге с главой китайского МИДа. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.