Глава государства ждет встречи с лидером КНР на саммите БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел Китая Ван И указал, что партнерство между странами носит взаимовыгодный и равноправный характер на протяжении многих лет. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.
«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран Глобального Юга мирового большинства, в чем можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС», – отметил глава государства.
Путин добавил, что ждет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС в Казани. Он также напомнил, что 2 октября Россия и Китай отметят 75 лет установления дипломатических связей между странами.
В мае этого года Путин посетил Китай. В ходе визита он провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.
Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. На него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.