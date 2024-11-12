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Шойгу призвал Россию и Китай противодействовать политике сдерживания США

Ведомости

России и Китаю необходимо противодействовать политике сдерживания, которую проводят США. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

По его словам, государства должны наращивать «внешнеполитическую координацию». Отдельно Шойгу отметил «построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности».

11 ноября Шойгу прибыл в Китай с рабочей поездкой.

В мае президент РФ Владимир Путин посетил Китай. Во время визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре президент РФ встречался в Санкт-Петербурге с главой МИД Китая. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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