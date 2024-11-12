Шойгу призвал Россию и Китай противодействовать политике сдерживания США

В мае президент РФ Владимир Путин посетил Китай. Во время визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре президент РФ встречался в Санкт-Петербурге с главой МИД Китая. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.