Шойгу призвал Россию и Китай противодействовать политике сдерживания США
России и Китаю необходимо противодействовать политике сдерживания, которую проводят США. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.
По его словам, государства должны наращивать «внешнеполитическую координацию». Отдельно Шойгу отметил «построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности».
В мае президент РФ Владимир Путин посетил Китай. Во время визита российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В сентябре президент РФ встречался в Санкт-Петербурге с главой МИД Китая. 22 октября в Казани на саммите БРИКС Путин провел переговоры с председателем КНР.