Россия готова обсуждать с Китаем совместное производство военной продукции

По словам Бабича, Россия нацелена на более интенсивное внедрение современных форм сотрудничества, которые способны вывести процесс взаимодействия с Китаем на более высокий уровень. В первую очередь речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, создании совместных предприятий по выпуску военной продукции, возведении сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, а также о выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН.