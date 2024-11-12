Россия готова обсуждать с Китаем совместное производство военной продукции
Россия открыта для обсуждения вопросов совместной разработки продукции военного назначения (ПВН) и организации совместных производств с Китаем, если у китайской стороны будет соответствующий интерес. Об этом заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич сообщил ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.
По словам Бабича, Россия нацелена на более интенсивное внедрение современных форм сотрудничества, которые способны вывести процесс взаимодействия с Китаем на более высокий уровень. В первую очередь речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, создании совместных предприятий по выпуску военной продукции, возведении сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, а также о выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН.
«Если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то российская сторона готова обсудить возможные варианты взаимодействия», – сказал Бабич.
В мае Россия и Китай договорились усилить взаимодействие в военной сфере, расширяя совместные учения. В опубликованном на сайте Кремля заявлении двух стран сообщалось, что РФ и КНР продолжат укреплять взаимное доверие и взаимодействие, расширят совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования.