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Россия готова обсуждать с Китаем совместное производство военной продукции

Ведомости

Россия открыта для обсуждения вопросов совместной разработки продукции военного назначения (ПВН) и организации совместных производств с Китаем, если у китайской стороны будет соответствующий интерес. Об этом заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич сообщил ТАСС на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

По словам Бабича, Россия нацелена на более интенсивное внедрение современных форм сотрудничества, которые способны вывести процесс взаимодействия с Китаем на более высокий уровень. В первую очередь речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения, создании совместных предприятий по выпуску военной продукции, возведении сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, а также о выполнении взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН.

«Если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то российская сторона готова обсудить возможные варианты взаимодействия», – сказал Бабич.

В мае Россия и Китай договорились усилить взаимодействие в военной сфере, расширяя совместные учения. В опубликованном на сайте Кремля заявлении двух стран сообщалось, что РФ и КНР продолжат укреплять взаимное доверие и взаимодействие, расширят совместные учения и боевую подготовку, а также намерены на регулярной основе проводить морские и воздушные патрулирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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