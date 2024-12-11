Reuters: Трамп заявил Зеленскому о необходимости прекращения огня на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому и французскому лидеру Эммануэлю Макрону о том, что на Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры, передает Reuters со ссылкой на источники.
Это произошло на встрече в Париже 7 декабря. Издание отмечает, что Трамп, Макрон и Зеленский общались около 35 минут без посредников.
Агентство информирует, что во время переговоров Трамп «вел себя дружелюбно, уважительно и открыто» и в основном слушал своих собеседников. При этом ни во время встречи, ни после нее ни Трамп, ни его администрация не пояснили, каким образом Штаты видят завершение конфликта. Тем не менее республиканец в своей речи подчеркнул, что Украина должна получить гарантии безопасности.
«Отсутствие со стороны Трампа детального плана создало в Киеве растущее чувство неопределенности. На мероприятии также обсуждалось, что миру нужны гарантии, поскольку одного прекращения огня недостаточно», – прокомментировал Reuters источник из офиса главы украинского государства.
Советники Трампа в разговоре со СМИ также отметили, что главная цель американского лидера – установление личных контактов со всеми сторонами, а уже потом он «примет решение о дальнейших действиях».
14 июня президент России Владимир Путин заявил, что для установления мира Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение вышеупомянутых территорий, а также Севастополя и Крыма в состав России, отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно будет соблюсти прежние требования – это демилитаризация и денацификация Украины.