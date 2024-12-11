FT: неудачи ВСУ связаны с проблемами с оборонительными укреплениями

«Средства разбросаны по всем регионам, и каждый строит что-то свое. Нет единого человека, который отвечал бы за качество, за планирование, за то, как и кому будут переданы эти должности и кто будет их контролировать», – заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.