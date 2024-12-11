FT: неудачи ВСУ связаны с проблемами с оборонительными укреплениями
Неудачи вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой связаны с проблемами в строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников и офицеров.
FT отмечает, что оборонительные сооружения России превосходят украинские, а для командиров ВСУ они являются второстепенным приоритетом.
«Средства разбросаны по всем регионам, и каждый строит что-то свое. Нет единого человека, который отвечал бы за качество, за планирование, за то, как и кому будут переданы эти должности и кто будет их контролировать», – заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.
По словам двух неназванных чиновников, которые приводит издание, причина проблем с сооружениями состоит в нехватке денег. Корреспондент FT, посетивший в прошлом месяце районы Днепропетровской области, отметил, что увидел несколько сооружений, многие из которых «все еще находятся в стадии строительства или заброшены, недостроены».
Кроме того, по словам человека, ответственного за строительство укреплений на этой территории, большинство оборонительных рубежей в Донецкой области были завершены в конце октября, но оставшиеся пробелы «подвергали риску Днепропетровскую область, между Великой Новоселкой и Курахово, а также Курахово и Покровском, где все еще строится вторая линия укреплений, а третья еще не готова».
10 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, Россия близка к достижению целей спецоперации.
Стратегический расчет Запада в украинском кризисе заключается в попытке навязывания затяжной борьбы на истощение для раскола российского общества и создания условий для «цветной революции», отмечал Нарышкин. После окончания борьбы, считает он, «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы. Однако, уверен Нарышкин, дальнейшая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, россияне осознали, что Россия борется не с Киевом, а с коллективным Западом.