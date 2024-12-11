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FT: неудачи ВСУ связаны с проблемами с оборонительными укреплениями

Ведомости

Неудачи вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой связаны с проблемами в строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников и офицеров.

FT отмечает, что оборонительные сооружения России превосходят украинские, а для командиров ВСУ они являются второстепенным приоритетом.

«Средства разбросаны по всем регионам, и каждый строит что-то свое. Нет единого человека, который отвечал бы за качество, за планирование, за то, как и кому будут переданы эти должности и кто будет их контролировать», – заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков.

По словам двух неназванных чиновников, которые приводит издание, причина проблем с сооружениями состоит в нехватке денег. Корреспондент FT, посетивший в прошлом месяце районы Днепропетровской области, отметил, что увидел несколько сооружений, многие из которых «все еще находятся в стадии строительства или заброшены, недостроены».

Кроме того, по словам человека, ответственного за строительство укреплений на этой территории, большинство оборонительных рубежей в Донецкой области были завершены в конце октября, но оставшиеся пробелы «подвергали риску Днепропетровскую область, между Великой Новоселкой и Курахово, а также Курахово и Покровском, где все еще строится вторая линия укреплений, а третья еще не готова».

10 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, Россия близка к достижению целей спецоперации.

Стратегический расчет Запада в украинском кризисе заключается в попытке навязывания затяжной борьбы на истощение для раскола российского общества и создания условий для «цветной революции», отмечал Нарышкин. После окончания борьбы, считает он, «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы. Однако, уверен Нарышкин, дальнейшая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, россияне осознали, что Россия борется не с Киевом, а с коллективным Западом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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