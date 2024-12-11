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Медведев заявил о стремительном развитии туристических обменов с Китаем

Ведомости

Россия и Китай стремительно развивают туристические обмены, между двумя государствами уже путешествуют миллионы людей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в Пекин, передает ТАСС.

По его словам, туристические обмены стали важным «гуманитарным элементом», которого ранее не было «в силу разных причин». Медведев отметил, что во многом это «заслуга» западных коллег, так как они «испортили настроение нашим гражданам и никуда их не пускают или палки в колеса вставляют».

В целом туристический обмен между государствами «растет семимильными шагами», заключил зампред Совбеза.

Медведев приехал в Пекин 10 декабря. Сообщалось, что у него запланированы встречи с высшим руководством КНР, посещение музея истории Коммунистической партии Китая, возложение венка к памятнику народным героям и встреча с журналистами.

В ноябре в Китае с рабочей поездкой также был секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что РФ и КНР необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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