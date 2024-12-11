Медведев заявил о стремительном развитии туристических обменов с Китаем
Россия и Китай стремительно развивают туристические обмены, между двумя государствами уже путешествуют миллионы людей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в Пекин, передает ТАСС.
По его словам, туристические обмены стали важным «гуманитарным элементом», которого ранее не было «в силу разных причин». Медведев отметил, что во многом это «заслуга» западных коллег, так как они «испортили настроение нашим гражданам и никуда их не пускают или палки в колеса вставляют».
В целом туристический обмен между государствами «растет семимильными шагами», заключил зампред Совбеза.
Медведев приехал в Пекин 10 декабря. Сообщалось, что у него запланированы встречи с высшим руководством КНР, посещение музея истории Коммунистической партии Китая, возложение венка к памятнику народным героям и встреча с журналистами.
В ноябре в Китае с рабочей поездкой также был секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И он заявил, что РФ и КНР необходимо противодействовать политике сдерживания, проводимой США.