Медведев заявил о стремительном развитии туристических обменов с Китаем

По его словам, туристические обмены стали важным «гуманитарным элементом», которого ранее не было «в силу разных причин». Медведев отметил, что во многом это «заслуга» западных коллег, так как они «испортили настроение нашим гражданам и никуда их не пускают или палки в колеса вставляют».