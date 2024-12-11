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МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в США и Европу

Ведомости

Россиянам рекомендовано не посещать США и страны Евросоюза в новогодние праздники и в дальнейшем без особой необходимости. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга.

Дипломат заявила, что поездки в США на фоне «усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва», чреваты серьезными рисками. По словам Захаровой, в последнее время участилась практика мошеннической схемы выманивания за рубеж россиян, к которым власти США имеют политические претензии. Под видом приглашений, выгодных коммерческих или туристических предложений россиян заманивают в страну, а после задерживают и выдворяют в американскую юрисдикцию согласно соглашениям о выдаче.

«В этой связи мы настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты, включая, прежде всего, Канаду и, за небольшим исключением, страны Европейского союза», – заявила дипломат.

10 декабря «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные госдепа писали, что доля отказов властей США в туристических визах В1/В2 для россиян за 2024 фискальный год (с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.) осталась практически идентичной резко возросшему к предыдущим годам уровню 2023 г. В завершившемся финансовом году в турвизах отказали 38,56% соискателей (в 2023 г. доля отказов составила 39,49%). В 2022 финансовом году отказано было в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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