МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в США и Европу
Россиянам рекомендовано не посещать США и страны Евросоюза в новогодние праздники и в дальнейшем без особой необходимости. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга.
Дипломат заявила, что поездки в США на фоне «усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва», чреваты серьезными рисками. По словам Захаровой, в последнее время участилась практика мошеннической схемы выманивания за рубеж россиян, к которым власти США имеют политические претензии. Под видом приглашений, выгодных коммерческих или туристических предложений россиян заманивают в страну, а после задерживают и выдворяют в американскую юрисдикцию согласно соглашениям о выдаче.
«В этой связи мы настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты, включая, прежде всего, Канаду и, за небольшим исключением, страны Европейского союза», – заявила дипломат.
10 декабря «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные госдепа писали, что доля отказов властей США в туристических визах В1/В2 для россиян за 2024 фискальный год (с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.) осталась практически идентичной резко возросшему к предыдущим годам уровню 2023 г. В завершившемся финансовом году в турвизах отказали 38,56% соискателей (в 2023 г. доля отказов составила 39,49%). В 2022 финансовом году отказано было в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%.