МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в США и Европу

10 декабря «Ведомости» со ссылкой на предварительные данные госдепа писали, что доля отказов властей США в туристических визах В1/В2 для россиян за 2024 фискальный год (с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.) осталась практически идентичной резко возросшему к предыдущим годам уровню 2023 г. В завершившемся финансовом году в турвизах отказали 38,56% соискателей (в 2023 г. доля отказов составила 39,49%). В 2022 финансовом году отказано было в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%.