Отказы россиянам в турвизах США закрепились на высоком уровне 2023 года

В завершившемся финансовом году в турвизах отказали 38,56% соискателей, что лишь на 1% меньше, чем в 2023 г., когда доля отказов составила 39,49%. В 2022 финансовом году отказано было лишь в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%. При этом само число выданных виз в 2024 г. оказалось почти на 7000 меньшим, чем в 2023 финансовом году: если за предыдущий отчетный период было выдано 54 114 таких виз, то теперь – 47 441.