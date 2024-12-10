Отказы россиянам в турвизах США закрепились на высоком уровне 2023 года

Отказы россиянам в турвизах США закрепились на высоком уровне 2023 годаВиз выдали почти на 7000 меньше, но гражданам большей части СНГ отказывают еще чаще
Доля отказов властей США в туристических визах В1/В2 для граждан России за 2024 фискальный год (с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г.) осталась практически идентичной резко повысившемуся к предыдущим годам уровню 2023 г. Это следует из предварительных данных американского госдепартамента.
В завершившемся финансовом году в турвизах отказали 38,56% соискателей, что лишь на 1% меньше, чем в 2023 г., когда доля отказов составила 39,49%. В 2022 финансовом году отказано было лишь в 26,18% случаев, а в 2021 финансовом году – в 29,42%. При этом само число выданных виз в 2024 г. оказалось почти на 7000 меньшим, чем в 2023 финансовом году: если за предыдущий отчетный период было выдано 54 114 таких виз, то теперь – 47 441.
Как пояснила «Ведомостям» иммиграционный эксперт и коммерческий директор компании Second Wind Варвара Латынцева, процесс получения визы в США становится сложнее и дороже. Поэтому, считает она, количество россиян, получивших визы в 2024 г., уменьшилось.
При этом консульство США в России продолжает работать в ограниченном режиме. Так, в сентябре 2024 г. в Москве было выдано всего 77 виз категории В1/В2 из 3552 виз, выданных россиянам в последний месяц фискального года в американских дипучреждениях по всему миру.
Нынешнее состояние отношений между США и Россией продолжает сказываться на фактическом параличе американской консульской службы в Москве, констатирует руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. «Так будет, пока общая ситуация и отношения между двумя странами не изменятся. А нынешние колебания процентов объясняются бюрократией, а не какой-то конкретной политической волей или директивой», – считает она.
С учетом того что консульство США в России сейчас выдает визу только в чрезвычайных случаях и поэтому почти все едут за ней в другие страны, Латынцева советует при выборе страны для прохождения интервью учитывать как минимум официальную статистику по отказам гражданам этого государства. Для американской бюрократии россияне зачастую оказываются вместе с потоком граждан стран, где они подаются на визы, в том числе в отношении которых процент отказов традиционно выше, чем процент отказов в отношении россиян самих по себе, согласна Журавлева.
В частности, почти на тот же 1% изменилась доля отказов в турвизах гражданам Украины – 33,45% в 2024 г. (34,29% в 2023 г.). При этом в большей части постсоветских, входящих в СНГ стран процент отказов в турвизах США выше и даже ощутимо увеличился к прошлому году. Для граждан Казахстана это 46,29% (41,93% в 2023 г.), Узбекистана – 64,61% (ранее 59,56%), Армении – 59,46% (ранее 51,49%). Доля отказов для Молдавии, с прошлого года находящейся в процессе выхода из СНГ, в 2024 г. составила 46,9% (ранее 42,4%).
Видимо уменьшился процент отказов в пяти странах бывшего СССР. Например, для граждан Белоруссии он сократился с 32,8% в 2023 г. до 28,79% в 2024 г. Для граждан Таджикистана процент отказов составил 45,24% в сравнении с 54,96% в 2023 г., для граждан Киргизии – 39,14% в сравнении с 41,54% в 2023 г., Грузии (не входит в СНГ) – 41,44% в сравнении с 49,23% в 2023 г. и довольно значительно для граждан Азербайджана – 21,46% в сравнении с 35,99%.
Не изменилась доля отказов для Туркмении, не входящей в СНГ, – 58,8%.
Наиболее низкие показатели отказов в турвизах США стабильны для граждан ОАЭ – 1,46% (4,18% в 2023 г.) и Кипра – 2,16% (4,48% в 2023 г.). Стабильно невысокий процент отказов и для входящих в ЕС стран Прибалтики. В Латвии этот показатель 7,67% (9,28% в 2023 г.), в Литве – 21,04% (13,4% в 2023 г.), в Эстонии – 9,79% (16,22% в 2023 г.).
Но полностью полагаться на эти данные не стоит – например, нельзя сказать, что консульство в ОАЭ очень лояльное, предупреждает Латынцева. По ее словам, в американское консульство в Дубае идет много заявителей из других стран, которые проживают в ОАЭ.
«На практике мы знаем, что консульство США в Дубае достаточно часто ставит отказы нашим соотечественникам», – указывает она.