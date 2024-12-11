Песков назвал актуальным диалог по вопросу визита Путина в Турцию

В сентябре Песков заявлял, что все детали подготовки к визиту Путина в Турцию носят закрытый характер. Тогда в Кремле выразили надежду, что поездка состоится после окончания приготовлений. Перед этим Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что основной причиной откладывания визита Путина в Анкару якобы является условие Кремля о том, что российский президент должен прилететь в республику в сопровождении истребителей.