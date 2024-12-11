Песков назвал актуальным диалог по вопросу визита Путина в Турцию
Вопрос о возможном визите президента России Владимира Путина в Турцию остается актуальным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили о том, сохраняется ли на повестке дня вероятность посещения российским лидером Турции.
«Диалог актуален, мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями», – сказал Песков.
На вопрос о том, планируются ли контакты с президентами Турции и Ирана на тему ситуации в Сирии, пресс-секретарь президента РФ сообщил, что «министры общались», а речь о беседе на высшем уровне пока не идет.
В сентябре Песков заявлял, что все детали подготовки к визиту Путина в Турцию носят закрытый характер. Тогда в Кремле выразили надежду, что поездка состоится после окончания приготовлений. Перед этим Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что основной причиной откладывания визита Путина в Анкару якобы является условие Кремля о том, что российский президент должен прилететь в республику в сопровождении истребителей.
Последний раз Путин был в Турции в январе 2020 г. Тогда он встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».