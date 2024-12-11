Бербок: ФРГ нарастит присутствие в Сирии

По ее словам, решением этой задачи займется государственный министр Тобиас Линднер. Бербок также заявила, что Германия всегда сохраняла контакты с «самыми разными» представителями общества Сирии и в данный момент нужно восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.