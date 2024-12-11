Бербок: ФРГ нарастит присутствие в Сирии
Германия намерена усилить присутствие в Сирии, для этого был назначен специальный представитель от правительства. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X.
«В свете дальнейшего развития [ситуации в Сирии] мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел», – сказала Бербок (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, решением этой задачи займется государственный министр Тобиас Линднер. Бербок также заявила, что Германия всегда сохраняла контакты с «самыми разными» представителями общества Сирии и в данный момент нужно восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.
«Решающим актором» для будущего Сирии министр назвала группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Мухаммед аль-Башир был назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.