Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Бербок: ФРГ нарастит присутствие в Сирии

Ведомости

Германия намерена усилить присутствие в Сирии, для этого был назначен специальный представитель от правительства. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции, трансляция велась в соцсети X.

«В свете дальнейшего развития [ситуации в Сирии] мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел», – сказала Бербок (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, решением этой задачи займется государственный министр Тобиас Линднер. Бербок также заявила, что Германия всегда сохраняла контакты с «самыми разными» представителями общества Сирии и в данный момент нужно восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.

«Решающим актором» для будущего Сирии министр назвала группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По ее словам, ФРГ совместно с союзниками ищет «адекватного» обхождения с группировкой, беря во внимания ее террористические истоки.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Мухаммед аль-Башир был назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных