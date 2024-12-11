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США призвали «Талибан» отменить запрет девушкам получать медицинское образование

Ведомости

США призывают «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ)отменить запрет женщинам посещать медицинские учебные заведения, завил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты остаются твердыми в своей поддержке прав женщин и девочек в Афганистане и продолжат выступать вместе со всеми афганцами за их полное, равное и значимое участие во всех аспектах жизни общества. Мы призываем Талибан отменить этот указ и все предыдущие указы, лишающие женщин возможности пользоваться их правами человека и основными свободами, включая право на образование и доступ к жизненно важным услугам», – сказал Блинкен.

Госсекретарь также призвал международное сообщество осудить запрет.

На прошлой неделе, местные СМИ сообщили об указе, запрещающем девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений. Сообщалось, что указ был издан лидером «Талибана».

«Этот указ, являющийся очередным шагом в серии действий, ставящих под угрозу права и жизни афганских женщин и девочек, представляет собой неоправданное посягательство на их доступ к образованию и здравоохранению», – добавил Блинкен.

Глава госдепа подчеркнул, что данный запрет и такие директивы, как, например, введенные ранее запреты на обращения женщин за медицинскими услугами к мужчинам-медикам и передвижение без сопровождения мужчины-опекуна, «еще больше угрожают здоровью, благополучию, безопасности и жизни не только афганских женщин и девочек, но и всех афганцев».

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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