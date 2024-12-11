США призвали «Талибан» отменить запрет девушкам получать медицинское образование
США призывают «Талибан»
«Соединенные Штаты остаются твердыми в своей поддержке прав женщин и девочек в Афганистане и продолжат выступать вместе со всеми афганцами за их полное, равное и значимое участие во всех аспектах жизни общества. Мы призываем Талибан отменить этот указ и все предыдущие указы, лишающие женщин возможности пользоваться их правами человека и основными свободами, включая право на образование и доступ к жизненно важным услугам», – сказал Блинкен.
Госсекретарь также призвал международное сообщество осудить запрет.
На прошлой неделе, местные СМИ сообщили об указе, запрещающем девушкам посещение высших и средних медицинских учебных заведений. Сообщалось, что указ был издан лидером «Талибана».
«Этот указ, являющийся очередным шагом в серии действий, ставящих под угрозу права и жизни афганских женщин и девочек, представляет собой неоправданное посягательство на их доступ к образованию и здравоохранению», – добавил Блинкен.
Глава госдепа подчеркнул, что данный запрет и такие директивы, как, например, введенные ранее запреты на обращения женщин за медицинскими услугами к мужчинам-медикам и передвижение без сопровождения мужчины-опекуна, «еще больше угрожают здоровью, благополучию, безопасности и жизни не только афганских женщин и девочек, но и всех афганцев».
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани на фоне вывода американских войск из страны. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими странами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.