В Сирии сожгли мавзолей отца Башара Асада
Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада в центре города Кардаха в Латакии. Об этом сообщает арабская газета Annahar.
Активисты распространили в социальных сетеях видеозапись, на которой видно, как горит гробница, а на другом кадре – группировки, собравшиеся вокруг мавзолея.
Хафез Асад правил Сирией с 1971 по 2000 гг., после чего президентское кресло занял его сын Башар. Мавзолей находится в Кардахе, его родном городе, он считается достопримечательностью.
Помимо Хафеза Асада, в том же месте был похоронены его жена Аниса Махлуф и старший сын Басиль. Последний погиб в 1994 г. в результате автомобильной аварии.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад и его приближенные получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он объявил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков 10 декабря заявил, что Россия продолжает диалог со всеми государствами Ближнего Востока. По его словам, наблюдается «пересечение интересов со многими странами». В день захвата власти в Сирии в Кремле заявляли о получении гарантий безопасности российских военных баз в республике. 9 декабря Песков отмечал, что на данный момент «делается все» для выхода на контакт с теми, кто сможет обеспечить безопасность российских военных баз в стране.