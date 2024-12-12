В ОБСЕ Украину начнут готовить к вступлению в ЕС и НАТО

По данным «Известий», Мареша на должность представителя по делам Украины от ОБСЕ выбрали 5-6 декабря на встрече министров иностранных дел на Мальте. При этом делегаты от России и Белоруссии отсутствовали и с появлением такой должности не согласны, о чем «Известиям» заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.