В ОБСЕ Украину начнут готовить к вступлению в ЕС и НАТО
Недавно назначенный спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш начнет готовить Украину к вступлению в Европейский союз (ЕС) и организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом он сообщил в интервью «Известиям».
По словам Мареша, он не будет «отправлять им F-16 и Abrams», вместо это в его задачи входит подготовка их к партнерству с ЕС и НАТО.
Как отмечает спецпредставитель, всего ОБСЕ занимается 24 проектами на Украине. Они действуют в интересах Украины, пояснил Мареш. В его задачи будет входить их координация и подготовка еще одного.
По данным «Известий», Мареша на должность представителя по делам Украины от ОБСЕ выбрали 5-6 декабря на встрече министров иностранных дел на Мальте. При этом делегаты от России и Белоруссии отсутствовали и с появлением такой должности не согласны, о чем «Известиям» заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
5 декабря глава МИД России Сергей Лавров, который выступил на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сообщил, что сфер, где организация могла бы хоть как-то быть полезна в рамках своих задач, не осталось. По его словам, «в реальной политике» в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности.