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В ОБСЕ Украину начнут готовить к вступлению в ЕС и НАТО

Ведомости

Недавно назначенный спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш начнет готовить Украину к вступлению в Европейский союз (ЕС) и организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

По словам Мареша, он не будет «отправлять им F-16 и Abrams», вместо это в его задачи входит подготовка их к партнерству с ЕС и НАТО.

Как отмечает спецпредставитель, всего ОБСЕ занимается 24 проектами на Украине. Они действуют в интересах Украины, пояснил Мареш. В его задачи будет входить их координация и подготовка еще одного.

По данным «Известий», Мареша на должность представителя по делам Украины от ОБСЕ выбрали 5-6 декабря на встрече министров иностранных дел на Мальте. При этом делегаты от России и Белоруссии отсутствовали и с появлением такой должности не согласны, о чем «Известиям» заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

5 декабря глава МИД России Сергей Лавров, который выступил на Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, сообщил, что сфер, где организация могла бы хоть как-то быть полезна в рамках своих задач, не осталось. По его словам, «в реальной политике» в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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