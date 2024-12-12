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Кадыров провел встречу с директором ФСБ после атак БПЛА на Чечню

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров и директор ФСБ Александр Бортников провели встречу в Москве. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

«Мы предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников. Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике», – уточнил глава Чечни.

По его словам, встреча была плодотворной и полезной. Кадыров поблагодарил Бортникова за все, что он делает для России и Чечни. Он выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа сторон позволит существенно улучшить имеющиеся в республике успехи в обеспечении государственной и общественной безопасности.

12 декабря Кадыров сообщил о сбитом украинском беспилотнике над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике в Грозном. В результате пострадали четыре бойца караула, они получили легкие ранения. Упавшие фрагменты БПЛА вызвали небольшой пожар. Возгорание быстро потушили.

Минобороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Четыре БПЛА были сбиты над территорией Курской области, один беспилотник ликвидирован над Чечней, три дрона уничтожены над территорией Северной Осетии – Алании и еще восемь – над Крымом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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