Кадыров провел встречу с директором ФСБ после атак БПЛА на Чечню

По его словам, встреча была плодотворной и полезной. Кадыров поблагодарил Бортникова за все, что он делает для России и Чечни. Он выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа сторон позволит существенно улучшить имеющиеся в республике успехи в обеспечении государственной и общественной безопасности.