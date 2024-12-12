Кадыров провел встречу с директором ФСБ после атак БПЛА на Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров и директор ФСБ Александр Бортников провели встречу в Москве. Об этом сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
«Мы предметно обсудили участие Чеченской Республики в СВО, а также обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников. Александр Васильевич в целом высоко оценил принимаемые меры по обеспечению безопасности в республике», – уточнил глава Чечни.
По его словам, встреча была плодотворной и полезной. Кадыров поблагодарил Бортникова за все, что он делает для России и Чечни. Он выразил уверенность, что дальнейшая совместная работа сторон позволит существенно улучшить имеющиеся в республике успехи в обеспечении государственной и общественной безопасности.
12 декабря Кадыров сообщил о сбитом украинском беспилотнике над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова МВД по Чеченской Республике в Грозном. В результате пострадали четыре бойца караула, они получили легкие ранения. Упавшие фрагменты БПЛА вызвали небольшой пожар. Возгорание быстро потушили.
Минобороны РФ заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над российскими регионами. Четыре БПЛА были сбиты над территорией Курской области, один беспилотник ликвидирован над Чечней, три дрона уничтожены над территорией Северной Осетии – Алании и еще восемь – над Крымом.