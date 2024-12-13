Пентагон заявил об успешных испытаниях конвенциональной гиперзвуковой ракеты

Гиперзвуковые системы, способные лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз (5 Махов), обеспечивают сочетание скорости, дальности, маневренности и высоты полета, что позволяет обеспечить высокую живучесть и быстрое поражение критически важных по времени и сильно защищенных целей.