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Пентагон заявил об успешных испытаниях конвенциональной гиперзвуковой ракеты

Ведомости

Управление быстрых возможностей и критических технологий армии США в сотрудничестве с программой стратегических систем ВМС США завершило успешное комплексное летное испытание конвенциональной гиперзвуковой ракеты. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщается в релизе Пентагона.

«Это испытание стало продолжением нескольких летных испытаний, в ходе которых общий гиперзвуковой корпус достиг гиперзвуковой скорости на заданных расстояниях, и продемонстрировало, что мы можем передать этот потенциал в руки бойцов», – сказала министр армии США Кристин Вормут.

Это второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) в этом году и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.

Гиперзвуковые системы, способные лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз (5 Махов), обеспечивают сочетание скорости, дальности, маневренности и высоты полета, что позволяет обеспечить высокую живучесть и быстрое поражение критически важных по времени и сильно защищенных целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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