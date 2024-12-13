Пентагон заявил об успешных испытаниях конвенциональной гиперзвуковой ракеты
Управление быстрых возможностей и критических технологий армии США в сотрудничестве с программой стратегических систем ВМС США завершило успешное комплексное летное испытание конвенциональной гиперзвуковой ракеты. Запуск прошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Об этом сообщается в релизе Пентагона.
«Это испытание стало продолжением нескольких летных испытаний, в ходе которых общий гиперзвуковой корпус достиг гиперзвуковой скорости на заданных расстояниях, и продемонстрировало, что мы можем передать этот потенциал в руки бойцов», – сказала министр армии США Кристин Вормут.
Это второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) в этом году и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.
Гиперзвуковые системы, способные лететь со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз (5 Махов), обеспечивают сочетание скорости, дальности, маневренности и высоты полета, что позволяет обеспечить высокую живучесть и быстрое поражение критически важных по времени и сильно защищенных целей.