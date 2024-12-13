РБК: банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с РФ
Совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов рассказал, что поступление средств на счет занимает от двух до 14 дней. По словам управляющего партнера «Поправко, Деревенко и партнеры» Светланы Деревенко, иногда платежи возвращаются спустя одну-две недели, а некоторые, списанные со счетов в банках в ОАЭ в конце ноября, все еще не поступили в РФ и не вернулись обратно. Гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева связывает сложившуюся ситуацию с ноябрьскими санкциями США, введенными сразу против 50 российских банков.
21 ноября управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», «ББР банка», Энерготрансбанка, «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.
Днем 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.