РБК: банки ОАЭ увеличили срок проведения платежей с РФ

Совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов рассказал, что поступление средств на счет занимает от двух до 14 дней. По словам управляющего партнера «Поправко, Деревенко и партнеры» Светланы Деревенко, иногда платежи возвращаются спустя одну-две недели, а некоторые, списанные со счетов в банках в ОАЭ в конце ноября, все еще не поступили в РФ и не вернулись обратно. Гендиректор транспортной компании Logita Trade Татьяна Алексеева связывает сложившуюся ситуацию с ноябрьскими санкциями США, введенными сразу против 50 российских банков.