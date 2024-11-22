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Песков: решение по расчетам за газ в Европе будет найдено

Ведомости

Полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», – заверил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в Кремле считают американские санкции попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, в частности, в Венгрию, Словакию. Песков также согласился с утверждением, что Россия будет принимать контрмеры и бороться за право торговать с теми, кто этого желает.

21 ноября минфин США ввел санкции против ряда кредитных организаций из России, среди которых – Газпромбанк, БКС-банк, «Фора-банк», банк Дом.РФ, банк «Центрокредит» и др. Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу. В сообщении кредитной организации говорилось, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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