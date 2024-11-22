Песков: решение по расчетам за газ в Европе будет найдено
Полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Может, потребуется какое-то время для этого, но решение все равно будет найдено», – заверил Песков.
При этом пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в Кремле считают американские санкции попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, в частности, в Венгрию, Словакию. Песков также согласился с утверждением, что Россия будет принимать контрмеры и бороться за право торговать с теми, кто этого желает.
21 ноября минфин США ввел санкции против ряда кредитных организаций из России, среди которых – Газпромбанк, БКС-банк, «Фора-банк», банк Дом.РФ, банк «Центрокредит» и др. Санкции, в том числе, введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу. В сообщении кредитной организации говорилось, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания.