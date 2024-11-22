Песков: решение по расчетам за газ в Европе будет найдено

При этом пресс-секретарь главы государства подтвердил, что в Кремле считают американские санкции попыткой помешать поставкам российского газа в Европу, в частности, в Венгрию, Словакию. Песков также согласился с утверждением, что Россия будет принимать контрмеры и бороться за право торговать с теми, кто этого желает.