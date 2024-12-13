Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи внесено в парламент

По закону, предложение об импичменте должно быть вынесено на голосование в течение 24-72 часов после того, как о нем сообщено на пленарном заседании. Как напоминает агентство, первое ходатайство об импичменте Юну было отменено 8 декабря, так как большинство законодателей правящей партии бойкотировали голосование.