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Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи внесено в парламент

Ведомости

Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи Юн Сук Ёлю внесено в национальное собрание, сообщает агентство Yonhap. Оно может быть вынесено на обсуждение в парламенте 13 декабря.

По закону, предложение об импичменте должно быть вынесено на голосование в течение 24-72 часов после того, как о нем сообщено на пленарном заседании. Как напоминает агентство, первое ходатайство об импичменте Юну было отменено 8 декабря, так как большинство законодателей правящей партии бойкотировали голосование.

12 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо из-за введения военного положения. Отставку Пак Сон Чжэ поддержали 195 из 295 депутатов, против высказались 100 человек. За импичмент Чо Чжи Хо проголосовали 202 парламентария, против – 88, один депутат воздержался, четверо признали голосование недействительным.

Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юну запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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