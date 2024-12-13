Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи внесено в парламент
Второе ходатайство об импичменте президенту Южной Кореи Юн Сук Ёлю внесено в национальное собрание, сообщает агентство Yonhap. Оно может быть вынесено на обсуждение в парламенте 13 декабря.
По закону, предложение об импичменте должно быть вынесено на голосование в течение 24-72 часов после того, как о нем сообщено на пленарном заседании. Как напоминает агентство, первое ходатайство об импичменте Юну было отменено 8 декабря, так как большинство законодателей правящей партии бойкотировали голосование.
12 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо из-за введения военного положения. Отставку Пак Сон Чжэ поддержали 195 из 295 депутатов, против высказались 100 человек. За импичмент Чо Чжи Хо проголосовали 202 парламентария, против – 88, один депутат воздержался, четверо признали голосование недействительным.
Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юну запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.