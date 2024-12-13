Победа Трампа на выборах вызвала всплеск торговли у банков и брокеров
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала ажиотаж на биржах и в банках Уолл-стрит, поскольку ожидания масштабных изменений в политике подстегнули рост акций в США. Об этом сообщает Financial Times.
Объемы торгов акциями США в ноябре выросли на 38% по сравнению с тем же месяцем 2023 г., достигнув уровня начала 2021 г. В декабре они также превышают средний показатель, согласно данным оператора бирж Cboe Global Markets.
Всплеск торговой активности охватил брокерские компании, такие как Interactive Brokers и Robinhood, а также институциональных инвесторов, включая JPMorgan Chase и Citigroup. Это произошло на фоне ожиданий, что Трамп будет придерживаться более благоприятного для бизнеса подхода, что побудило инвесторов после выборов вкладывать средства в акции США.
В последние месяцы наблюдается «невероятный уровень» интереса инвесторов к рынкам, и «это действительно отражается на торговой активности», сказал Financial Times Рик Вурстер, который в январе должен возглавить брокерскую компанию Charles Schwab.
Трамп одержал победу на президентских выборах США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента США считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего американского главы Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.