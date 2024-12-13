Победа Трампа на выборах вызвала всплеск торговли у банков и брокеров

Трамп одержал победу на президентских выборах США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли ему больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам избранного президента США считали компетентнее не только оппонента, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис, но и действующего американского главы Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке.