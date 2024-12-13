Путин назвал плодотворной работу ЛДПР

«Ведомости» писали, что 13 декабря на съезде партии, который пройдет на ВДНХ, могут случится кадровые перестановки в высшем совете. Четыре источника «Ведомостей», близкие к ЛДПР, сообщили, что обсуждается включение в этот орган экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Два собеседника среди обсуждаемых кандидатов для включения в высший совет назвали также советника нынешнего руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого Марию Воропаеву. В высшем совете 25 мест, одно из них сейчас вакантное.