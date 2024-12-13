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Путин назвал плодотворной работу ЛДПР

Ведомости

Представители ЛДПР ведут плодотворную работу в обеих палатах Федерального собрания, региональных и муниципальных органах власти, а также стремятся к открытому диалогу с людьми. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме к делегатам и гостям съезда партии, который приурочен к ее 35-летию.

«Основанная Владимиром Вольфовичем Жириновским, ЛДПР по праву считается одной из ведущих, ключевых политических сил страны. <…> Партия неизменно ставит важные задачи, связанные с обеспечением интересов России в мире, укреплением партнерских связей с нашими друзьями за рубежом», – говорится в обращении.

Путин также отметил, что в ЛДПР уделяют внимание вопросам поддержки института семьи, патриотическому воспитанию, развитию науки, культуры и образования, совершенствованию делового климата.

«И конечно, особо отмечу ваше твердое стремление отстаивать свои политические идеалы и принципы, ценности патриотизма, сильного и единого государства, права и свободы граждан», – сказано в телеграмме.

Президент поздравил ЛДПР с 35-летним юбилеем и пожелала успехов в реализации намеченных планов.

«Ведомости» писали, что 13 декабря на съезде партии, который пройдет на ВДНХ, могут случится кадровые перестановки в высшем совете. Четыре источника «Ведомостей», близкие к ЛДПР, сообщили, что обсуждается включение в этот орган экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Два собеседника среди обсуждаемых кандидатов для включения в высший совет назвали также советника нынешнего руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого Марию Воропаеву. В высшем совете 25 мест, одно из них сейчас вакантное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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