Путин назвал плодотворной работу ЛДПР
Представители ЛДПР ведут плодотворную работу в обеих палатах Федерального собрания, региональных и муниципальных органах власти, а также стремятся к открытому диалогу с людьми. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме к делегатам и гостям съезда партии, который приурочен к ее 35-летию.
«Основанная Владимиром Вольфовичем Жириновским, ЛДПР по праву считается одной из ведущих, ключевых политических сил страны. <…> Партия неизменно ставит важные задачи, связанные с обеспечением интересов России в мире, укреплением партнерских связей с нашими друзьями за рубежом», – говорится в обращении.
Путин также отметил, что в ЛДПР уделяют внимание вопросам поддержки института семьи, патриотическому воспитанию, развитию науки, культуры и образования, совершенствованию делового климата.
«И конечно, особо отмечу ваше твердое стремление отстаивать свои политические идеалы и принципы, ценности патриотизма, сильного и единого государства, права и свободы граждан», – сказано в телеграмме.
Президент поздравил ЛДПР с 35-летним юбилеем и пожелала успехов в реализации намеченных планов.
«Ведомости» писали, что 13 декабря на съезде партии, который пройдет на ВДНХ, могут случится кадровые перестановки в высшем совете. Четыре источника «Ведомостей», близкие к ЛДПР, сообщили, что обсуждается включение в этот орган экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Два собеседника среди обсуждаемых кандидатов для включения в высший совет назвали также советника нынешнего руководителя ЛДПР Леонида Слуцкого Марию Воропаеву. В высшем совете 25 мест, одно из них сейчас вакантное.