ЛДПР проведет кадровые изменения на съезде

ЛДПР проведет кадровые изменения на съездеБудет обновлена ЦКРК, а высший совет могут пополнить экс-глава Партии дела Бабкин и советник Слуцкого Воропаева
На съезде ЛДПР, который пройдет 13 декабря на ВДНХ, могут произойти кадровые перестановки в высшем совете партии. Четыре источника «Ведомостей», близкие к ЛДПР, сообщили, что обсуждается включение в этот орган экс-лидера ликвидированной Партии дела, главы экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Собеседник, близкий к ликвидированной Партии дела, также отметил, что вариант с включением Бабкина действительно обсуждается, но «никаких гарантий принятия такого решения нет».
Официально повестка съезда (приурочен к 35-летию партии) еще не публиковалась.
К Бабкину никаких претензий у ЛДПР нет, говорит еще один источник «Ведомостей», близкий к партии: к нему нейтральное отношение как среди старых соратников основателя партии Владимира Жириновского, так и среди окружения нынешнего руководителя Леонида Слуцкого. «Это грамотный человек, который уже многого добился в промышленности. Не видел никого из членов партии, кто высказывался против его кандидатуры», – поделился он.
Два собеседника среди обсуждаемых кандидатов для включения в высший совет назвали также советника Слуцкого Марию Воропаеву (в сентябре избралась в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца). Этот вопрос обсуждается еще с избрания нового состава совета в 2023 г., когда одно место осталось свободным, говорит один из источников. Тогда ей помешало членство в «Единой России» (от партии власти она баллотировалась в Госдуму в 2021 г.), утверждает он. Теперь же она вступила в ЛДПР, заявил источник.
«Ведомости» направили запрос представителю партии о возможности кадровых перестановок.
В высшем совете 25 мест, одно из них сейчас вакантное. Прошлый состав утвердили на съезде в 2023 г. (см. врез), так же как его президиум из семи человек.
Кто сейчас входит в высший совет ЛДПР
экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский;
член ЦИК от партии Александр Курдюмов;
депутат Госдумы Андрей Луговой;
депутат Госдумы Владимир Кошелев;
экс-депутат Госдумы Елена Строкова;
координатор отделения ЛДПР в Чечне Джамбулат Умаров;
депутат Госдумы Сергей Леонов;
депутат Тульской облдумы Александр Балберов;
депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут;
сенатор Вадим Деньгин;
депутат Госдумы Василина Кулиева;
губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев;
депутат Госдумы Евгений Марков;
начальник департамента организационно-партийной работы ЛДПР Дмитрий Новиков;
депутат Заксобрания Кировской области Владимир Костин;
депутат Народного совета ДНР Андрей Крамар;
депутат Заксобрания Калининградской области Евгений Мишин;
Леонид Слуцкий;
депутат Госдумы Сергей Каргинов;
вице-спикер Госдумы Борис Чернышов;
советник Слуцкого Никита Березин;
руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Максим Зайцев;
сенатор Иван Абрамов;
экс-депутат Госдумы Антон Морозов.
Еще один претендент на вакантное место – многолетний член ЛДПР Елена Афанасьева, которую выдвинула условная «внутрипартийная оппозиция». Открытое письмо на имя Слуцкого с предложением включить ее в этот орган направили сенатор Иван Абрамов, глава думского комитета по региональной политике Алексей Диденко и глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов, замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов, а также сама Афанасьева.
Вообще, вопрос об изменении состава высшего совета не был включен в повестку, говорит Афанасьева. Но, учитывая запрос партийному лидеру, видимо, будут предлагать и другие кандидатуры на свободное место, считает она.
Кроме того, на съезде будет обсуждаться вопрос о выборе главы центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) партии, поскольку полномочия избранного в 2020 г. на четыре года главы ЦКРК Никиты Зубова подошли к концу. Открыто о своем намерении занять этот пост заявил Свинцов, раскритиковавший нынешнюю работу центрального аппарата (его возглавляет сам Слуцкий).
Кто будет предложен на должность руководством партии – не сообщалось. Представитель партии не ответил на запрос «Ведомостей», есть ли иные кандидаты, кроме Свинцова. Его также поддержали сенаторы Абрамов и Афанасьева, а также Диденко и Нилов. Обращаться ко всем депутатам и однопартийцам Свинцову не было нужды, так как председателя выбирают только члены ЦКРК тайным голосованием, говорил «Ведомостям» заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов.
В ходе предыдущего съезда из высшего совета исключили (в связи со смертью) Жириновского, депутатов Госдумы Диденко, Нилова, Бориса Пайкина, Афанасьеву и экс-депутата Госдумы Сергея Натарова.
Слуцкий назвал нынешних участников совета людьми «очень высокого калибра», которые «при поддержке друг друга со стоящими перед партией задачами справятся».