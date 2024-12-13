ЛДПР проведет кадровые изменения на съезде

Два собеседника среди обсуждаемых кандидатов для включения в высший совет назвали также советника Слуцкого Марию Воропаеву (в сентябре избралась в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца). Этот вопрос обсуждается еще с избрания нового состава совета в 2023 г., когда одно место осталось свободным, говорит один из источников. Тогда ей помешало членство в «Единой России» (от партии власти она баллотировалась в Госдуму в 2021 г.), утверждает он. Теперь же она вступила в ЛДПР, заявил источник.