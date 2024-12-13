В Кремле заявили о передаче венгерской стороне предложений по обмену пленными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона еще 12 декабря передала в посольство Венгрии конкретные предложения по обмену военнопленными между Россией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал, комментируя заявление венгерского премьера Виктора Орбана о надежде на обмен на Рождество (25 декабря).
«Они (предложения) были переданы ФСБ в посольство Венгрии в Москве. Вы слышали публичную реакцию представителей киевского режима. И вы также слышали наше вчерашнее заявление о том, что мы поддерживаем усилия», – заявил представитель Кремля.
13 декабря Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией. Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие». После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но глава государства Владимир Зеленский ответил на предложение отказом. В тот же день Орбан сообщил о своем разочаровании в связи с заявлением коллеги на мировом уровне.
«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но надежда все еще есть», – отметил Орбан, комментируя эту ситуацию.