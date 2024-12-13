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В Кремле заявили о передаче венгерской стороне предложений по обмену пленными

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона еще 12 декабря передала в посольство Венгрии конкретные предложения по обмену военнопленными между Россией и Украиной. Соответствующее заявление он сделал, комментируя заявление венгерского премьера Виктора Орбана о надежде на обмен на Рождество (25 декабря).

«Они (предложения) были переданы ФСБ в посольство Венгрии в Москве. Вы слышали публичную реакцию представителей киевского режима. И вы также слышали наше вчерашнее заявление о том, что мы поддерживаем усилия», – заявил представитель Кремля.

13 декабря Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией. Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие». После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но глава государства Владимир Зеленский ответил на предложение отказом. В тот же день Орбан сообщил о своем разочаровании в связи с заявлением коллеги на мировом уровне.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но надежда все еще есть», – отметил Орбан, комментируя эту ситуацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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