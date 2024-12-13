В Кремле заявили о передаче венгерской стороне предложений по обмену пленными

13 декабря Орбан заявил об отказе Украины от масштабного обмена пленными с Россией. Политик подчеркнул, что 11 декабря созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы напомнить о такой возможности, а также предложить ввести «рождественское перемирие». После этого Венгрия передала свою инициативу Украине, но глава государства Владимир Зеленский ответил на предложение отказом. В тот же день Орбан сообщил о своем разочаровании в связи с заявлением коллеги на мировом уровне.