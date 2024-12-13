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CNN: администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет

Ведомости

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность увеличения поставок оружия на Украину в преддверии завершения его срока, сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации президента.

«Министерство обороны предпримет исторические усилия по доставке большого количества оружия на Украину в течение следующих пяти недель. В период с настоящего момента до середины января мы доставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другое критически важное оборудование», – заявил представитель администрации Байдена.

Чиновник подчеркивает, что этот шаг делается для обеспечения стабильности Украины перед тем, как Байден покинет свой пост.

Как отмечает CNN, такое заявление администрации Байдена является крайне полярным тому, о чем говорит избранный президент США Дональд Трамп. В интервью журналу Time он раскритиковал решение США позволить Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по России.

12 декабря Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, дроны и бронетехника.

В конце ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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