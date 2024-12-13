CNN: администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет

«Министерство обороны предпримет исторические усилия по доставке большого количества оружия на Украину в течение следующих пяти недель. В период с настоящего момента до середины января мы доставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другое критически важное оборудование», – заявил представитель администрации Байдена.