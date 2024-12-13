CNN: администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет
Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность увеличения поставок оружия на Украину в преддверии завершения его срока, сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации президента.
«Министерство обороны предпримет исторические усилия по доставке большого количества оружия на Украину в течение следующих пяти недель. В период с настоящего момента до середины января мы доставим на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другое критически важное оборудование», – заявил представитель администрации Байдена.
Чиновник подчеркивает, что этот шаг делается для обеспечения стабильности Украины перед тем, как Байден покинет свой пост.
Как отмечает CNN, такое заявление администрации Байдена является крайне полярным тому, о чем говорит избранный президент США Дональд Трамп. В интервью журналу Time он раскритиковал решение США позволить Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по России.
12 декабря Байден одобрил 72-й пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны, дроны и бронетехника.
В конце ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной помощи до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января 2025 г.