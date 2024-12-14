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Путин указал на поддержку «Единой Россией» бойцов спецоперации

Ведомости

Партия «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине поддерживает российских военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII съезда партии.

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобожденные регионы, занимается сбором и доставкой необходимого мирным жителям, многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий», – отметил Путин.

Глава государства поблагодарил всех членов партии и их сторонников за работу в интересах граждан России и большой вклад в обеспечение суверенитета страны.

XXII съезд «Единой России» проходит 14 декабря. На съезде планируется утверждение кандидатуры нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Он был назначен исполняющим обязанности в июне вместо ушедшего на пост губернатора Алтая Андрея Турчака. Кроме того, на съезде должны объявить о начале подготовки партии к парламентским выборам 2026 г., говорили «Ведомостям» собеседники в партии.

Спецоперация на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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