Путин указал на поддержку «Единой Россией» бойцов спецоперации

Спецоперация на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.