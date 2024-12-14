Путин указал на поддержку «Единой Россией» бойцов спецоперации
Партия «Единая Россия» с начала спецоперации на Украине поддерживает российских военных. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII съезда партии.
«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей, помогает восстанавливать освобожденные регионы, занимается сбором и доставкой необходимого мирным жителям, многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий», – отметил Путин.
Глава государства поблагодарил всех членов партии и их сторонников за работу в интересах граждан России и большой вклад в обеспечение суверенитета страны.
XXII съезд «Единой России» проходит 14 декабря. На съезде планируется утверждение кандидатуры нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Он был назначен исполняющим обязанности в июне вместо ушедшего на пост губернатора Алтая Андрея Турчака. Кроме того, на съезде должны объявить о начале подготовки партии к парламентским выборам 2026 г., говорили «Ведомостям» собеседники в партии.
Спецоперация на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.