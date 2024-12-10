Что планируется включить в повестку съезда «Единой России»Руководитель ЦИК партии Александр Сидякин рассказал о планах предстоящего 14 декабря мероприятия
В генсовет и высший совет «Единой России» планируется включить участников специальной военной операции. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил депутат, руководитель центрального исполкома (ЦИК) партии Александр Сидякин. Съезд «Единой России» пройдет 14 декабря. По словам Сидякина, участников спецоперации планируется включить в руководящие органы партии.
«Хочу подчеркнуть, что "Единая Россия" первая откликнулась на призыв нашего президента о вовлечении участников и ветеранов спецоперации в политическую и общественную жизнь», – сказал Сидякин. По его словам, многие участники спецоперации избрались от партии депутатами разного уровня – по итогам прошедшего в сентябре единого дня голосования 308 человек стали депутатами. «Введение этих людей в руководящие органы партии – зримое подтверждение слов нашего президента о том, что участники СВО – это новая элита нашей страны», – полагает Сидякин.
Также на съезде планируют внести изменения в народную программу партии, сказал депутат. Среди них будут вопросы, касающиеся экономики, развития городов и регионов, поддержки участников спецоперации и членов их семей – по последней теме в программе партии появится отдельный раздел. Также в народную программу включат положения о строительстве передовых инженерных школ в каждом федеральном округе, создании кампусов, реализации программы капитальных ремонтов колледжей, разработке мастер-планов городов, расширении сети национальных медцентров, обучении населения навыкам оказания первой медпомощи, защите прав граждан при использовании онлайн-сервисов. Еще в программу включат положения по защите материнства, детства и многодетных семей.
Еще одной темой, которую рассмотрят на съезде, станет работа первичных отделений партии. «На съезде будут приняты решения, нацеленные на их включение в решения общепартийных федеральных задач, а это, в свою очередь, поможет индивидуально работать с каждой семьей участника спецоперации, с каждым ветераном», – сказал Сидякин.
XXII съезд «Единой России» пройдет 14 декабря. На съезде должны утвердить кандидатуру нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Он в июне стал исполняющим обязанности секретаря генсовета партии вместо ушедшего на пост главы Алтая Андрея Турчака. Кроме того, на съезде должны объявить о начале подготовки партии к парламентским выборам 2026 г., говорили «Ведомостям» собеседники в партии.