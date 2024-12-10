Что планируется включить в повестку съезда «Единой России»

Также на съезде планируют внести изменения в народную программу партии, сказал депутат. Среди них будут вопросы, касающиеся экономики, развития городов и регионов, поддержки участников спецоперации и членов их семей – по последней теме в программе партии появится отдельный раздел. Также в народную программу включат положения о строительстве передовых инженерных школ в каждом федеральном округе, создании кампусов, реализации программы капитальных ремонтов колледжей, разработке мастер-планов городов, расширении сети национальных медцентров, обучении населения навыкам оказания первой медпомощи, защите прав граждан при использовании онлайн-сервисов. Еще в программу включат положения по защите материнства, детства и многодетных семей.