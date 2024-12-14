Медведев допустил появление новых регионов в составе России

«Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках народной программы, в которую включен раздел "развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше – в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно?» – сказал Медведев.