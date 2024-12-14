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Медведев допустил появление новых регионов в составе России

Ведомости

В составе России могут появиться новые «близкие» ей регионы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев 14 декабря выступил на пленарном заседании XXII съезда партии. Он говорил о поддержке партией новых регионов – Донецкой и Луганской народной республик и Херсонской и Запорожской областей.

«Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках народной программы, в которую включен раздел "развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше – в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно?» – сказал Медведев.

XXII съезд «Единой России» проходит 14 декабря. На съезде планируется утверждение кандидатуры нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Он был назначен исполняющим обязанности в июне вместо ушедшего на пост губернатора Алтая Андрея Турчака.

На съезде партии уже выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил всех членов партии и их сторонников за работу в интересах граждан России и большой вклад в обеспечение суверенитета страны. Он указал, что «Единая Россия» с первого дня проведения специальной военной операции оказывает поддержку бойцам и помогает восстанавливать освобожденные регионы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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