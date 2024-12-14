Медведев допустил появление новых регионов в составе России
В составе России могут появиться новые «близкие» ей регионы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев 14 декабря выступил на пленарном заседании XXII съезда партии. Он говорил о поддержке партией новых регионов – Донецкой и Луганской народной республик и Херсонской и Запорожской областей.
«Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках народной программы, в которую включен раздел "развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше – в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно?» – сказал Медведев.
XXII съезд «Единой России» проходит 14 декабря. На съезде планируется утверждение кандидатуры нового секретаря генсовета партии Владимира Якушева. Он был назначен исполняющим обязанности в июне вместо ушедшего на пост губернатора Алтая Андрея Турчака.
На съезде партии уже выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил всех членов партии и их сторонников за работу в интересах граждан России и большой вклад в обеспечение суверенитета страны. Он указал, что «Единая Россия» с первого дня проведения специальной военной операции оказывает поддержку бойцам и помогает восстанавливать освобожденные регионы.