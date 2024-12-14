Путин пообещал дать противникам России отпор «по всему фронту»
Россия готова дать отпор противнику «по всему фронту», который проходит не только по линии боевого соприкосновения, но и затрагивает культуру и экономику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия».
Президент отметил, что во все исторические периоды противники пытались разрушить единство народа, и сейчас вновь используют проверенные сценарии, стараясь разобщить людей, манипулируя национальными или религиозными вопросами. Он подчеркнул, что такие провокации будут жестко пресекаться, а на любые угрозы и вызовы будет дан достойный отпор.
Этот фронт, отметил Путин, проходит не только по линии боевого соприкосновения. По его словам, «решающее противостояние» затрагивает все стороны жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу.
Путин на съезде партии также заявил, что ее программа должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть, по сути, должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, ее экономика растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Глава государства также призвал запустить программу «Время героев» в регионах. Сейчас такие региональные программы уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.