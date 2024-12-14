Путин пообещал дать противникам России отпор «по всему фронту»

Путин на съезде партии также заявил, что ее программа должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть, по сути, должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, ее экономика растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Глава государства также призвал запустить программу «Время героев» в регионах. Сейчас такие региональные программы уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.