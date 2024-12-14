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Путин пообещал дать противникам России отпор «по всему фронту»

Ведомости

Россия готова дать отпор противнику «по всему фронту», который проходит не только по линии боевого соприкосновения, но и затрагивает культуру и экономику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на съезде партии «Единая Россия».

Президент отметил, что во все исторические периоды противники пытались разрушить единство народа, и сейчас вновь используют проверенные сценарии, стараясь разобщить людей, манипулируя национальными или религиозными вопросами. Он подчеркнул, что такие провокации будут жестко пресекаться, а на любые угрозы и вызовы будет дан достойный отпор.

Этот фронт, отметил Путин, проходит не только по линии боевого соприкосновения. По его словам, «решающее противостояние» затрагивает все стороны жизни: культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу.

Путин на съезде партии также заявил, что ее программа должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть, по сути, должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет. По его словам, Россия продолжает развиваться, ее экономика растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Глава государства также призвал запустить программу «Время героев» в регионах. Сейчас такие региональные программы уже запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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