Что говорил Владимир Путин на съезде «Единой России»Президент предложил запустить программу «Время героев» в регионах
Программа «Время героев» будет запущена в регионах. Об этом Владимир Путин заявил на XXII съезде «Единой России», который проходит 14 декабря в Москве. «Для того чтобы работать на таком уровне, нужно иметь соответствующую компетенцию, нужно двигаться, развиваться, не стоять на месте. В этой связи предлагаю и считаю необходимым расширить федеральный проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах», – заявил президент.
Путин сказал, что сейчас такие региональные программы запущены в ХМАО, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ставропольском крае. По словам президента, партия должна искать участников спецоперации, которые бы хотели принять участие во «Времени героев». «Нужно работать, искать людей, помогать им организовать свою подготовку», – сказал президент.
Путин напомнил, что единороссы выдвинули кандидатов из числа участников спецоперации на выборах разного уровня – более 300 человек получили мандаты. «Единая Россия» с начала специальной военной операции оказывает поддержку бойцам, сказал президент. «Вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», – заявил Путин. При этом президент подчеркнул, что все парламентские партии поддерживают спецоперацию.
Президент также отметил, что депутаты Госдумы от «Единой России» сами стали участниками спецоперации. Регионы и муниципалитеты оказывают помощь подшефным городам и районам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Программа партии должна наполниться новыми конкретными обязательствами, то есть, по сути, должна быть утверждена дорожная карта развития страны на ближайшие шесть лет, сказал Путин. По его словам, Россия продолжает развиваться, экономика растет, несмотря на санкции и давление правящих элит западных стран. Но «Россия уверена в себе», сказал Путин. Президент заявил, что рассчитывает на «Единую Россию» при реализации национальных проектов. Он поблагодарил партийцев, правительство, администрацию президента и регионы за совместную работу над федеральным бюджетом.
Именно идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию», партия не дрейфовала вправо и влево, а взвешенно относилась к своим решениям, заявил президент. По его мнению, планы, с которыми партия шла на выборы в Госдуму в 2021 г., будут выполнены, причем где-то больше, чем ожидалось. Поэтому сейчас нужно ставить новые задачи и ориентиры, сказал президент. Путин отметил, что к единороссам предъявляют повышенные требования, поэтому партийцам надо обладать не только авторитетом в узких кругах, недостаточно быть компетентным в какой-то из областей, должна быть обязательная прямая коммуникация с людьми, «умение объединять и вести за собой единомышленников». «Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной ответственности партийного актива, особенно при решении о повторном выдвижении в представительные органы власти», – сказал Путин.
О том, что программа «Время героев» будет запущена в регионах, «Ведомости» писали 3 декабря. Это обсуждалось на семинаре в мастерской управления «Сенеж» 28-30 ноября, где администрация президента собирала вице-губернаторов по внутренней политике. Основной целью этого является интеграция таких людей во власть и их успешная социализация, говорили собеседники.