Что говорил Владимир Путин на съезде «Единой России»

Именно идеология и ответственность всегда отличали «Единую Россию», партия не дрейфовала вправо и влево, а взвешенно относилась к своим решениям, заявил президент. По его мнению, планы, с которыми партия шла на выборы в Госдуму в 2021 г., будут выполнены, причем где-то больше, чем ожидалось. Поэтому сейчас нужно ставить новые задачи и ориентиры, сказал президент. Путин отметил, что к единороссам предъявляют повышенные требования, поэтому партийцам надо обладать не только авторитетом в узких кругах, недостаточно быть компетентным в какой-то из областей, должна быть обязательная прямая коммуникация с людьми, «умение объединять и вести за собой единомышленников». «Предлагаю учитывать это в числе основных критериев личной ответственности партийного актива, особенно при решении о повторном выдвижении в представительные органы власти», – сказал Путин.