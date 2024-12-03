Программа «Время героев» будет запущена в российских регионах

Программа «Время героев» будет запущена в российских регионахСубъекты Федерации должны будут заниматься отбором и интеграцией участников спецоперации
На семинаре в мастерской управления «Сенеж», который проходил 28–30 ноября, вице-губернаторам по внутренней политике поручили создавать аналоги программы «Время героев» на региональном уровне или давать работу ветеранам спецоперации в органах власти. Это нужно, чтобы интегрировать таких людей во власть и показать пример их успешной социализации, говорят два источника, близких к администрации президента. «Федеральная программа всех не охватит, поэтому и нужно параллельно работать над региональными проектами. Причем начинать это делать нужно уже сейчас», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Вице-губернаторам рекомендовали активнее внедрять конкурсы наподобие «Времени героев» в своих регионах, рассказывает один из источников «Ведомостей»: «Это нужно, чтобы ветераны активнее интегрировались и во власть, и в бизнес-структуры, если на их работу есть запрос, если у них есть компетенции».
Похожие на «Время героев» проекты уже стали появляться в субъектах РФ, но нет таких, которые полностью повторяли бы программу на региональном уровне. К примеру, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 17 сентября подписал постановление о реализации региональной программы «Школа героев». Постановление подписано в целях «обеспечения дополнительных мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей». «Школа героев» предусматривает мероприятия «по профессиональному образованию, развитию профессиональных навыков и дальнейшему трудоустройству» участников спецоперации и их семей. По этой программе предполагается компенсация затрат на получение высшего образования ветеранам в вузах Самарской области, бесплатное получение второго среднего профессионального образования, бесплатная профессиональная переподготовка для участия в резерве управленческих кадров Самарской области на базе АНО «Таволга», индивидуальное сопровождение в рамках региональной программы центром занятости населения.
О возможном старте в Тамбовской области программы, аналогичной «Времени героев», говорил врио главы региона, экс-депутат Госдумы Евгений Первышов. Он сам является участником «Времени героев» и стал первым губернатором, который вышел из этой программы.
Появление программы «Время героев» президент Владимир Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. На ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении должны приходить участники специальной военной операции, сказал он. Президент предложил, чтобы с 1 марта участники спецоперации, а также солдаты и офицеры, которые находятся на передовой, могли принять участие в кадровой программе «Время героев». Строиться она должна по тем же стандартам, что «школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Первый поток начал обучение в мае, на него было отобрано 83 человека из 21 000 прошедших через отборочные мероприятия. В ноябре же начался отбор во второй поток программы, который продлится до середины января.
На семинаре обсуждали и другие способы интеграции ветеранов в мирную жизнь. Большой блок был посвящен реабилитации участников спецоперации, говорит один из источников: «Регионы вместе с федеральной властью должны обеспечивать их инфраструктурой уже сейчас, это касается тех, кто нуждается в медицинской и иной поддержке». Вопрос реабилитации и адресной поддержки курирует фонд «Защитники Отечества» (отделения открыты во всех субъектах РФ). Важный вопрос, проработкой которого занимаются власти, – это образ участников спецоперации, а также их социализация, после того как боевые действия будут завершены, говорит один из собеседников. О последствиях демобилизации, по словам источников «Ведомостей», говорили и на прошлом семинаре для вице-губернаторов в «Сенеже» в июне. Возвращение окажет влияние на экономическую, культурную и общественную жизнь в регионах, отмечают собеседники «Ведомостей». Также чиновникам рекомендовали активнее заниматься социализацией родственников участников боевых действий и их самих, утверждает один из собеседников. Для этого уже создана определенная инфраструктура, в том числе АНО «Комитет семей воинов Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО (зарегистрированы в 2022 г. и 2023 г. соответственно).
Интеграция в управленческую и политическую элиту – процесс многоуровневый, имеющий определенные этапы и по срокам, и по направлениям деятельности, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «В данном случае невозможно все сделать в течение короткого промежутка времени. Эта работа потребует как минимум нескольких лет, чтобы те ветераны, кто имеет желание и способности работать в политической системе и госуправлении, могли встроиться и начать профессиональную карьеру. Они сделают первые шаги, получат первые назначения, изберутся на своих первых выборах, начнут работать, набирать необходимый опыт и получать подтвержденные достижения», – говорит эксперт. Поэтому одной даже очень серьезной федеральной программой такую масштабную задачу не решить, здесь необходимы усилия всех основных политических институтов, добавляет он. «Даже если в федеральном «Времени героев» будет несколько модулей и если посмотреть на номенклатуру должностей в госуправлении и число депутатских мандатов разного уровня, то очевидно, что нужно использовать и дополнительные возможности для интеграции. А такие институты – это политические партии, региональные и муниципальные власти», – говорит Костин.