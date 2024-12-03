Программа «Время героев» будет запущена в российских регионах

На семинаре обсуждали и другие способы интеграции ветеранов в мирную жизнь. Большой блок был посвящен реабилитации участников спецоперации, говорит один из источников: «Регионы вместе с федеральной властью должны обеспечивать их инфраструктурой уже сейчас, это касается тех, кто нуждается в медицинской и иной поддержке». Вопрос реабилитации и адресной поддержки курирует фонд «Защитники Отечества» (отделения открыты во всех субъектах РФ). Важный вопрос, проработкой которого занимаются власти, – это образ участников спецоперации, а также их социализация, после того как боевые действия будут завершены, говорит один из собеседников. О последствиях демобилизации, по словам источников «Ведомостей», говорили и на прошлом семинаре для вице-губернаторов в «Сенеже» в июне. Возвращение окажет влияние на экономическую, культурную и общественную жизнь в регионах, отмечают собеседники «Ведомостей». Также чиновникам рекомендовали активнее заниматься социализацией родственников участников боевых действий и их самих, утверждает один из собеседников. Для этого уже создана определенная инфраструктура, в том числе АНО «Комитет семей воинов Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО (зарегистрированы в 2022 г. и 2023 г. соответственно).