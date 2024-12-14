В Херсонской области сбит самолет ВСУ

В ноябре 2022 г. Херсон вновь перешел под контроль Украины. 11 ноября Минобороны РФ отчиталось о завершении вывода российских войск из города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. В Кремле подчеркнули, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.