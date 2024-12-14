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В Херсонской области сбит самолет ВСУ

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Херсонской области самолет тактической авиации вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал он.

14 декабря в Херсонской области была объявлена авиационная опасность, оперативные службы привели в повышенную готовность. Об этом днем предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Примерно через час глава региона сообщил об отбое опасности.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

В ноябре 2022 г. Херсон вновь перешел под контроль Украины. 11 ноября Минобороны РФ отчиталось о завершении вывода российских войск из города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. В Кремле подчеркнули, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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