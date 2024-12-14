В Херсонской области сбит самолет ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Херсонской области самолет тактической авиации вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«Самолет тактической авиации ВСУ сбит севернее Херсона силами ПВО», – сказал он.
14 декабря в Херсонской области была объявлена авиационная опасность, оперативные службы привели в повышенную готовность. Об этом днем предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Примерно через час глава региона сообщил об отбое опасности.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении в состав России. Глава государства подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
В ноябре 2022 г. Херсон вновь перешел под контроль Украины. 11 ноября Минобороны РФ отчиталось о завершении вывода российских войск из города. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. В Кремле подчеркнули, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.