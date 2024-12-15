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ABC News выплатит Трампу $15 млн для урегулирования иска о клевете

Ведомости

Телеканал ABC News и ведущий Джордж Стефанопулос согласились урегулировать иск о клевете, который подал избранный президент США Дональд Трамп. Они принесли политику извинения и выплатят ему $15 млн, передает The Hill со ссылкой на судебные документы.

Трамп обратился в суд в марте. Это произошло после того, как Стефанопулос говорил в интервью This Week, что присяжные признали экс-президента виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя речь шла о сексуальных домогательствах. Соглашение об урегулировании иска предполагает, что телеканал переведет $15 млн на депозит для будущей президентской библиотеки и фонда Трампа. По данным The Hill, ABC News также согласился выплатить $1 млн гонораров адвокатам и добавить примечание редактора в свою статью. Трамп взамен согласился отозвать иск и отказаться от любых юридических претензий, связанных с интервью.

Трамп ранее пытался подать иск о клевете против самой Кэрролл за то, что она описывала произошедший в середине 1990-х гг. инцидент как изнасилование, несмотря на вердикт присяжных, напоминает газета. Судья отклонил иск политика, отметив, что юридическое различие между «изнасилованием» и «сексуальным насилием» в Нью-Йорке минимально, а рассказ Кэрролл «по-прежнему в значительной степени» правдив.

В мае 2023 г. федеральное жюри Манхэттена постановило выплатить Кэрролл $5 млн компенсации. Тогда суд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице в 1996 г. В июне Кэрролл внесла поправки в свое заявление, после того как Трамп назвал ее «сумасшедшей». Писательница изменила «изнасилование» на «сексуальное насилие» и потребовала взыскать с Трампа $10 млн. Бывший президент США обвинения не признавал и называл их ложными.

В январе 2024 г. стало известно, что Трампу придется выплатить Кэрролл компенсацию в размере $18,3 млн за «финансирование кампании по восстановлению репутации», а также эмоциональный вред, причиненный публичными заявлениями Трампа в 2019 г. Политику также присудили $65 млн в качестве штрафных санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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