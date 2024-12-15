ABC News выплатит Трампу $15 млн для урегулирования иска о клевете
Телеканал ABC News и ведущий Джордж Стефанопулос согласились урегулировать иск о клевете, который подал избранный президент США Дональд Трамп. Они принесли политику извинения и выплатят ему $15 млн, передает The Hill со ссылкой на судебные документы.
Трамп обратился в суд в марте. Это произошло после того, как Стефанопулос говорил в интервью This Week, что присяжные признали экс-президента виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя речь шла о сексуальных домогательствах. Соглашение об урегулировании иска предполагает, что телеканал переведет $15 млн на депозит для будущей президентской библиотеки и фонда Трампа. По данным The Hill, ABC News также согласился выплатить $1 млн гонораров адвокатам и добавить примечание редактора в свою статью. Трамп взамен согласился отозвать иск и отказаться от любых юридических претензий, связанных с интервью.
Трамп ранее пытался подать иск о клевете против самой Кэрролл за то, что она описывала произошедший в середине 1990-х гг. инцидент как изнасилование, несмотря на вердикт присяжных, напоминает газета. Судья отклонил иск политика, отметив, что юридическое различие между «изнасилованием» и «сексуальным насилием» в Нью-Йорке минимально, а рассказ Кэрролл «по-прежнему в значительной степени» правдив.
В мае 2023 г. федеральное жюри Манхэттена постановило выплатить Кэрролл $5 млн компенсации. Тогда суд признал Трампа виновным в домогательствах к писательнице в 1996 г. В июне Кэрролл внесла поправки в свое заявление, после того как Трамп назвал ее «сумасшедшей». Писательница изменила «изнасилование» на «сексуальное насилие» и потребовала взыскать с Трампа $10 млн. Бывший президент США обвинения не признавал и называл их ложными.
В январе 2024 г. стало известно, что Трампу придется выплатить Кэрролл компенсацию в размере $18,3 млн за «финансирование кампании по восстановлению репутации», а также эмоциональный вред, причиненный публичными заявлениями Трампа в 2019 г. Политику также присудили $65 млн в качестве штрафных санкций.