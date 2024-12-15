ABC News выплатит Трампу $15 млн для урегулирования иска о клевете

Трамп обратился в суд в марте. Это произошло после того, как Стефанопулос говорил в интервью This Week, что присяжные признали экс-президента виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя речь шла о сексуальных домогательствах. Соглашение об урегулировании иска предполагает, что телеканал переведет $15 млн на депозит для будущей президентской библиотеки и фонда Трампа. По данным The Hill, ABC News также согласился выплатить $1 млн гонораров адвокатам и добавить примечание редактора в свою статью. Трамп взамен согласился отозвать иск и отказаться от любых юридических претензий, связанных с интервью.