Якушев объяснил решение сократить состав президиума генсовета «Единой России»

После съезда «Единой России» 14 декабря были приняты изменения в устав партии, среди которых, к примеру, «фиксация ряда полномочий председателя партии, в том числе его участие в заседаниях высшего совета и генерального совета, и голосование по вопросам повестки дня». Затем была проведена ротация высшего и генерального советов. Из высшего совета исключили экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (после отставки он так и не получил нового назначения), первого вице-президента «Норникеля» Николая Уткина, руководителя фракции единороссов в Омском заксобрании Вадима Бережного и умершего депутата Госдумы Артура Чилингарова.