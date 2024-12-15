Якушев объяснил решение сократить состав президиума генсовета «Единой России»
Сокращение состава президиума генсовета (ПГС) «Единой России» позволит чаще встречаться очно и решать рабочие вопросы быстрее, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Президиум сократился более чем в два раза: вместо 35 членов ПГС в нем осталось 14 человек.
«Движемся системно, пошагово. У каждого, кто вошел в состав президиума, понятный функционал – он связан с их основной деятельностью. Сокращение состава даст возможность чаще встречаться очно и проговаривать рабочие моменты с каждым лично, решать их намного более оперативно», – приводит Telegram-канал «Единой России» слова Якушева.
О реформировании состава стало известно на последовавшим за съездом «Единой России» заседании генсовета и ПГС. Президиум генсовета сократился с 35 до 14 человек, напомнили в партии. Помимо действующего секретаря генсовета в обновленной структуре состоят руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, который останется на позиции заместителя секретаря, курирующий взаимодействие партии с правительством и администрацией президента Александр Грибов, руководитель ЦИК партии Александр Сидякин, восемь руководителей межрегиональных координационных советов, руководители сторонников «Единой России» и «Молодой гвардии».
После съезда «Единой России» 14 декабря были приняты изменения в устав партии, среди которых, к примеру, «фиксация ряда полномочий председателя партии, в том числе его участие в заседаниях высшего совета и генерального совета, и голосование по вопросам повестки дня». Затем была проведена ротация высшего и генерального советов. Из высшего совета исключили экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (после отставки он так и не получил нового назначения), первого вице-президента «Норникеля» Николая Уткина, руководителя фракции единороссов в Омском заксобрании Вадима Бережного и умершего депутата Госдумы Артура Чилингарова.
Кроме того, несколько человек были переведены из высшего совета в генсовет партии. В высший совет партии вошли восемь Героев России. Появились участники спецоперации и в генсовете, всего их там около 20 человек. К примеру, в состав генсовета включили военкора ВГТРК Евгения Поддубного, председателя гордумы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова и др.