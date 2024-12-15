Как Владимир Якушев реформировал генсовет «Единой России»

Сократился и президиум генерального совета (ПГС) партии. Он стал меньше более чем в два раза: вместо 35 членов ПГС в нем осталось 14 человек. ПГС является оперативным органом партии, который решает многие вопросы партийной жизни. При этом в президиуме оставили троих бывших заместителей секретаря – Васильева, Сидякина и Грибова. Кузнецова, Лантратова и Перминов не вошли в новый состав президиума, но остались членами генсовета. Но при этом у Перминова сохранился его функционал, за который он отвечал в качестве заместителя секретаря генсовета, – это регионы и избирательные кампании, говорят трое собеседников в партии. Кроме того он будет присутствовать и на заседаниях ПГС, о чем сказал Якушев, рассказывает источник в партии.