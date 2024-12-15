Как Владимир Якушев реформировал генсовет «Единой России»Он вдвое сократил число членов президиума и оставил лишь одного своего заместителя
Новый секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев реформировал руководящие органы партии – собственно, генеральный совет, президиум генсовета (ПГС) – и уменьшил число своих заместителей. У Якушева остался лишь один заместитель – эту должность сохранил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев (он работал не только в Госдуме, но также был советником президента, главой Дагестана, а перед первым избранием в нижнюю палату в 2004 г. – первым заместителем министра внутренних дел).
Об этом стало известно на последовавшим за съездом «Единой России» заседании генсовета и президиума генсовета партии. Пятеро других заместителей потеряли свои посты – это вице-спикер Госдумы, один из лидеров списка «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 г. Анна Кузнецова, сенаторы Дарья Лантратова и Сергей Перминов, замруководителя аппарата правительства Александр Грибов и депутат Госдумы Александр Сидякин. При этом Александр Сидякин сохранил должность руководителя ЦИК «Единой России». Такой состав заместителей был у секретаря генсовета с 2021 г., тогда эту должность занимал Андрей Турчак (в этом году возглавил Республику Алтай, а по итогам съезда покинул и руководящие органы партии).
Сократился и президиум генерального совета (ПГС) партии. Он стал меньше более чем в два раза: вместо 35 членов ПГС в нем осталось 14 человек. ПГС является оперативным органом партии, который решает многие вопросы партийной жизни. При этом в президиуме оставили троих бывших заместителей секретаря – Васильева, Сидякина и Грибова. Кузнецова, Лантратова и Перминов не вошли в новый состав президиума, но остались членами генсовета. Но при этом у Перминова сохранился его функционал, за который он отвечал в качестве заместителя секретаря генсовета, – это регионы и избирательные кампании, говорят трое собеседников в партии. Кроме того он будет присутствовать и на заседаниях ПГС, о чем сказал Якушев, рассказывает источник в партии.
Якушев пояснил членам президиума, что за каждым из них должен быть строго закрепленный, «понятный» функционал, говорит один из собеседников в партии. Сейчас в президиуме генсовета остались сам Якушев, Васильев, Сидякин, Грибов, руководитель «Молодой гвардии «Единой России» Антон Демидов, председатель центрального совета сторонников партии Ольга Занко, восемь руководителей межрегиональных координационных советов партии (МКС; по количеству федеральных округов, шестеро руководителей МКС остались прежними, сменились руководитель Сибирского МКС – вместо Виктора Игнатова стал Алексей Синицын, и руководитель Южного МКС – вместо Константина Бахарева стал Сергей Горняков, как и предсказывали «Ведомости»).
Съезд партии открыло выступление Владимира Путина. Он предложил запустить программу «Время героев» в регионах («Ведомости» писали об этом 3 декабря) и поддержал решение партийцев выдвигать участников специальной военной операции на выборах. После президента на съезде выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он сказал, что «Единая Россия» на съезде обновит программу партии, с которой единороссы шли на выборы в Госдуму 2021 г. Причем новым разделом программы станет поддержка участников спецоперации. Позже участники съезда проголосовали за обновленную программу. Медведев напомнил, что 2024 г. «Единая Россия» объявляла у себя годом первичных отделений, новый же 2025 г. они решили посвятить муниципальным депутатам. Также председатель партии поручил единороссам начать подготовку к выборам в Госдуму 2026 г.
В частности, в 2025 г. он предложил провести обсуждение образа будущего страны, что может найти отражение в предвыборной программе «Единой России» перед парламентскими выборами.
После Путина и Медведева на съезде выступили Герой России Владислав Головин («Ведомости» писали, что он возглавит «Юнармию»), врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, оператор станка Рязанского завода точного литья Андрей Плаксин, многодетная мать Наталья Карпович, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.
После этого были приняты изменения в устав партии, среди которых, к примеру, «фиксация ряда полномочий председателя партии, в том числе его участие в заседаниях высшего совета и генерального совета, и голосование по вопросам повестки дня». Затем была проведена ротация высшего и генерального советов. Из высшего совета исключили экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова (после отставки он так и не получил нового назначения), первого вице-президента «Норникеля» Николая Уткина, руководителя фракции единороссов в Омском заксобрании Вадима Бережного и умершего депутата Госдумы Артура Чилингарова.
Кроме того, несколько человек были переведены из высшего совета в генсовет партии. В высший совет партии вошли восемь Героев России, среди которых председатель правительства Чечни Магомед Даудов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, Владислав Головин и др. Появились участники спецоперации и в генсовете, всего их там около 20 человек. К примеру, в состав генсовета включили военкора ВГТРК Евгения Поддубного, председателя гордумы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова и др.