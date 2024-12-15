Президент Бразилии выписан из больницы после операции на мозге

В конце октября Лула упал в своем доме и получил травму затылка, пришлось наложить швы. Анализы, проведенные в начале ноября, показали, что его состояние остается стабильным. Травма вынудила президента отменить поездку в Россию на саммит БРИКС в Казани, после того как врачи посоветовали ему временно воздержаться от дальних перелетов. 9 декабря Лула прошел магнитно-резонансную томографию в Бразилии из-за головной боли, которая выявила внутричерепное кровоизлияние, после чего была сделана операция.