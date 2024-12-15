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Президент Бразилии выписан из больницы после операции на мозге

Ведомости

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва выписали из больницы в Сан-Паулу после операции по предупреждению кровоизлияния в мозг, вызванного осложнением в связи с падением. Об этом сообщает бразильский портал G1.

«Я жив, здоров и готов работать. <…> У меня много работы», – сказал президент на брифинге после выписки, куда он пришел в шляпе.

Врач Ана Хелена Джермольо также сообщила журналистам, что выздоровление 79-летнего президента прошло намного лучше, чем ожидалось. В медучреждении добавили, что Лула должен оставаться в своем доме в Сан-Паулу как минимум до 19 декабря, когда ему предстоит пройти контрольную томографию в рамках повторного обследования.

В конце октября Лула упал в своем доме и получил травму затылка, пришлось наложить швы. Анализы, проведенные в начале ноября, показали, что его состояние остается стабильным. Травма вынудила президента отменить поездку в Россию на саммит БРИКС в Казани, после того как врачи посоветовали ему временно воздержаться от дальних перелетов. 9 декабря Лула прошел магнитно-резонансную томографию в Бразилии из-за головной боли, которая выявила внутричерепное кровоизлияние, после чего была сделана операция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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