«РИА Новости»: США сократили поставки Javelin Киеву из-за ошибок инвентаризации

При этом последний аудиторский отчет показал улучшение в I квартале 2024 г., когда количество ракет Javelin без информации об инвентаризации сократилось на 80%. В 2024 финансовом году Пентагон закупил 1161 ракету Javelin. На 2025 г. предложено закупить 2113 ракет Javelin, около 1500 из них запланированы для зарубежных военных продаж.