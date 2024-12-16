«РИА Новости»: США сократили поставки Javelin Киеву из-за ошибок инвентаризации
Количество ракет Javelin, поставленных Украине, сократилось с 31 марта 2023 г. после выявления неправильной инвентаризации этого вида вооружения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчеты Пентагона.
По данным американского оборонного ведомства, около 67% от общего количества оборонных изделий, поступивших на Украину в 2022 г., не учитывалось должным образом. Предполагается, что оружие могло быть утеряно, уничтожено или израсходовано ВСУ.
При этом последний аудиторский отчет показал улучшение в I квартале 2024 г., когда количество ракет Javelin без информации об инвентаризации сократилось на 80%. В 2024 финансовом году Пентагон закупил 1161 ракету Javelin. На 2025 г. предложено закупить 2113 ракет Javelin, около 1500 из них запланированы для зарубежных военных продаж.
2 декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем противопехотные мины и ракеты Javelin. Помощь оценивается в $725 млн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый пакет помощи Украине США не повлияет на «динамику на фронтах». По его словам, уходящая администрация президента США «подливает масло в огонь» и преследует «свои цели», однако «изменить ход событий» они не способны.