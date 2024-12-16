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«РИА Новости»: США сократили поставки Javelin Киеву из-за ошибок инвентаризации

Ведомости

Количество ракет Javelin, поставленных Украине, сократилось с 31 марта 2023 г. после выявления неправильной инвентаризации этого вида вооружения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на отчеты Пентагона.

По данным американского оборонного ведомства, около 67% от общего количества оборонных изделий, поступивших на Украину в 2022 г., не учитывалось должным образом. Предполагается, что оружие могло быть утеряно, уничтожено или израсходовано ВСУ.

При этом последний аудиторский отчет показал улучшение в I квартале 2024 г., когда количество ракет Javelin без информации об инвентаризации сократилось на 80%. В 2024 финансовом году Пентагон закупил 1161 ракету Javelin. На 2025 г. предложено закупить 2113 ракет Javelin, около 1500 из них запланированы для зарубежных военных продаж.

2 декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем противопехотные мины и ракеты Javelin. Помощь оценивается в $725 млн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новый пакет помощи Украине США не повлияет на «динамику на фронтах». По его словам, уходящая администрация президента США «подливает масло в огонь» и преследует «свои цели», однако «изменить ход событий» они не способны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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