Каллас анонсировала контакты ЕС с новым руководством Сирии

8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии и объявила о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.