Каллас анонсировала контакты ЕС с новым руководством Сирии
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности объединения Кая Каллас поручила европейским дипломатам посетить Сирию для установления контактов с сирийской оппозицией. Об этом она заявила журналистам перед встречей министров иностранных дел ЕС.
«Я поручила высокопоставленным европейским дипломатам отправиться в Дамаск для установления контактов с новым правительством», – уточнила Каллас.
По ее словам, сначала необходимо определить уровень, на котором ЕС будет взаимодействовать с новым руководством Сирии. Ближайшие месяцы покажут, движется ли вооруженная оппозиция в правильном направлении, и тогда Евросоюз будет готов обсуждать дальнейшие действия, указала представитель объединения.
8 декабря вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии и объявила о падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, они получили политическое убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра арабской республики стал Мухаммед аль-Башир. 10 декабря он сообщил о формировании временного правительства, которое будет работать до марта 2025 г.
Переходное правительство Сирии приостановило действие конституции и парламента на три месяца. Его представитель Обайда Арнаут заверил, что вооруженная оппозиция установит «верховенство закона» и «все совершившие преступления против сирийского народа будут судимы в соответствии с законом».