Как победители в Сирии делят власть

Как победители в Сирии делят властьКоличество внутренних беженцев с 27 ноября могло достигнуть 270 000 человек
Москва ведет переговоры с новыми властями в Сирии, где к власти пришла коалиция исламистов и оппозиционных предыдущему президенту Башару Асаду сил, чтобы обеспечить безопасность российских граждан и военных объектов на территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ситуация в Сирии развивается на фоне расправ, чинимых местными и иностранными боевиками. Песков напомнил, что российские войска в свое время помогли Сирии справиться с террористами и стабилизировали ситуацию в регионе.
«Россия для этого потратила очень много усилий и выполнила миссию. А дальше уже руководство Асада занималось развитием в своей стране, – добавил представитель Кремля. – Но, к сожалению, развитие привело к той ситуации, которая сейчас. И сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящий момент на земле».
Замена правительства Асада в Сирии началась 10 декабря, после того как сирийские боевики поручили Мухаммеду аль-Баширу сформировать временный кабинет министров. В прошлом он руководил «правительством спасения», сформированным джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) в составе коалиции на подконтрольной ей территории в провинции Идлиб. Ряд арабских СМИ называют аль-Башира близким соратником лидера группировки Абу Мухаммеда аль-Джулани.
Теоретически аль-Башир и ХТШ обладают потенциалом для организации новых органов власти в республике, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов. По его словам, новый премьер обладает большим управленческим опытом, а в период работы в правительстве повстанцев в Идлибе смог стабилизировать ситуацию в регионе, особенно во время протестов против ХТШ, снизив налоги и проведя амнистию политзаключенных.
Еще нужно учитывать, что средние и младшие звенья государственного аппарата продолжают исполнять свои обязанности, добавил эксперт. В своей работе аль-Башир, возможно, сможет рассчитывать на политическую и финансовую помощь со стороны Турции и Катара, считает Ибрагимов.
Назначение аль-Башира произошло на фоне внесудебных расправ, совершенных сирийскими боевиками против безоружных граждан в некоторых регионах страны. Так, в арабском сегменте соцсетей распространили кадры убийства сирийскими боевиками нескольких жителей Латакии, которые предположительно были связаны с сирийской правительственной армией.
А SOHR со ссылкой на источники сообщил о массовых казнях и грабежах имущества курдских жителей в Манбидже на севере страны, захваченном протурецкой Сирийской национальной армией (СНА) у курдо-арабского альянса «Сирийские демократические действия» (СДС). По их данным, в результате незаконных действий СНА могло пострадать около 30 000 курдов.
Всего, по подсчетам ООН, с начала эскалации 27 ноября свои дома были вынуждены оставить порядка 370 000 граждан и переселиться в районы, контролируемые СДС на востоке Сирии. После потери Манбиджа командующий вооруженными группировками СДС Мазлум Абди на своей странице в Х сообщил 11 декабря о достижении соглашения о прекращении огня с боевиками из СНА при посредничестве Вашингтона. Как передает телеканал Al-Arabiya, это перемирие последовало всего через несколько часов после встречи генерала Центрального командования США (Centcom) Майкла Эрика Куриллы с представителями сирийских курдов в регионе.
Приход ХТШ к власти не означает окончания гражданской войны, говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Источником для новой дестабилизации, полагает эксперт, могут стать присутствующие в регионе иностранные боевики, в частности из стран СНГ. В период гражданской войны на стороне джихадистов принимали участие боевики-уйгуры из Синьцзяна (Китай), выходцы из Центральной Азии и террористы из кавказских республик России.
«Региональные политические элиты это понимают и в отличие от европейских стран и США с настороженностью относятся к приходу к власти исламистов. Возможно, часть боевиков вернутся в свои дома и попытаются там дестабилизировать обстановку. Особенно в зоне риска – Таджикистан. Договариваться с ними бессмысленно, а реинтеграция их в своих обществах маловероятна», – объясняет эксперт. Внешние акторы попытаются использовать потенциал иностранных боевиков для своих целей в других горячих точках планеты, продолжает Ибрагимов.
«Теоретически Анкара будет их задействовать для борьбы с сирийскими курдами, если им не получится мирно разрешить проблему. Либо попытается их направить в Ливию или страны Сахеля в Африке для продвижения своих интересов», – заключил эксперт.