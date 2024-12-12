Как победители в Сирии делят власть

Всего, по подсчетам ООН, с начала эскалации 27 ноября свои дома были вынуждены оставить порядка 370 000 граждан и переселиться в районы, контролируемые СДС на востоке Сирии. После потери Манбиджа командующий вооруженными группировками СДС Мазлум Абди на своей странице в Х сообщил 11 декабря о достижении соглашения о прекращении огня с боевиками из СНА при посредничестве Вашингтона. Как передает телеканал Al-Arabiya, это перемирие последовало всего через несколько часов после встречи генерала Центрального командования США (Centcom) Майкла Эрика Куриллы с представителями сирийских курдов в регионе.