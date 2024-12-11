Инженер, шариатский менеджер и новый премьер Сирии: кто такой Мохаммед аль-Башир

Инженер, шариатский менеджер и новый премьер Сирии: кто такой Мохаммед аль-БаширЧиновник возглавлял исламистское правительство в мятежном Идлибе
Временное правительство Сирии, образованное после свержения власти президента Башара Асада, на период до марта 2025 г. возглавил Мохаммед аль-Башир.
«[Временное правительство] будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта [2025 г.]», – заявил сам аль-Башир 10 декабря (цитата по Al Arabiya). Таким образом, он стал 70-м, хотя и временным, главой правительства Сирии. Приоритетами переходного правительства он назвал «контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода» власти.
Решение принято по итогам совместного заседания совета министров, прежде подчинявшегося бежавшему президенту Сирии Башару Асаду, и так называемого Сирийского правительства спасения (СПС). Эта гражданская администрация была сформирована в ноябре 2017 г. в неподконтрольной Асаду северо-западной провинции Идлиб исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ).
Нового сирийского премьера в арабских СМИ, в частности Al Jazeera, называют человеком, близким к лидеру (эмиру) ХТШ – Абу Мохаммаду аль-Джулани. Он возглавил начавшееся в ноябре в провинции Алеппо наступление коалиции противников правительства на сирийскую армию, закончившееся 8 декабря уже в Дамаске – крахом 24-летней власти президента Асада и 54-летней – его семьи.
Аль-Башир родился в Джабаль-эз-Завии в провинции Идлиб на год позже аль-Джулани – в 1983 г. Cогласно информации СПС, в 2007 г. его будущий глава закончил обучение в университете в соседнем с его родной областью городе Алеппо – «экономической столице» Сирии – по специальности «инженер-электротехник». К 2011 г., когда в Сирии вспыхнула гражданская война, аль-Башир был директором департамента точных измерительных приборов на одном из газовых заводов государственной Сирийской газовой компании.
Во время гражданской войны аль-Башир перешел к гуманитарной работе. Он возглавил Образовательный институт Аль-Амаль на неподконтрольной правительству территории – учреждение, которое занимается поддержкой детей, пострадавших в конфликте. Сведений о его участии в боевых действиях нет.
В 2021 г. аль-Башир получил ученую степень в области шариатского права в Идлибском университете (учебное заведение основано в 2015 г. на территории, подконтрольной на тот момент признанной в России террористической и запрещенной группировке «Джебхат ан-Нусра», предшественнице ХТШ). Параллельно он получил компетенции по проектному менеджменту.
После этого аль-Башир почти на два года возглавил департамент исламского образования при «Министерстве вакуфа» СПС. Позже он занимал должность заместителя директора, а затем директора по связям с ассоциациями в министерстве развития и гуманитарных вопросов
С 2022 по 2023 г. аль-Башир впервые занял «министерский» пост в СПС, возглавив «министерство развития» в «кабинете» Али Кеды (2019-2024 гг.), бывшего дезертировавшего офицера правительственной армии, САА, возглавлявшего гражданскую администрацию Идлиба при ХТШ (до этого работал в ее силовых структурах).
С 13 января 2024 г. аль-Башир, согласно решению совета Шуры, возглавлял СПС, став его пятым «премьер-министром», и начал управлять территорией провинции Идлиб. Аль-Башир сосредоточился на внедрении технологий электронного правительства, снижении налога на недвижимость, реформе зонирования фактической «столицы» СПС – города Идлиб. На фоне демонстраций против «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) в Идлибе в марте 2024 г. аль-Башир подписал указ об амнистии заключенных, которые не были осуждены за тяжкие преступления.
После того как 30 ноября 2024 г. на фоне бегства сирийской армии ХТШ и ее союзники получили контроль над Алеппо, 4 декабря в город прибыл аль-Башир. Он координировал возобновление работы коммунальных, муниципальных и государственных служб, призвав сотрудников прежнего правительства вернуться к своим обязанностям, несмотря на смену власти.
После аль-Башир отправился в Дамаск, где стал премьер-министром уже де-юре всей Сирии.