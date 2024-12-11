Инженер, шариатский менеджер и новый премьер Сирии: кто такой Мохаммед аль-Башир

Аль-Башир родился в Джабаль-эз-Завии в провинции Идлиб на год позже аль-Джулани – в 1983 г. Cогласно информации СПС, в 2007 г. его будущий глава закончил обучение в университете в соседнем с его родной областью городе Алеппо – «экономической столице» Сирии – по специальности «инженер-электротехник». К 2011 г., когда в Сирии вспыхнула гражданская война, аль-Башир был директором департамента точных измерительных приборов на одном из газовых заводов государственной Сирийской газовой компании.