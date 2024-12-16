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МИД Белоруссии: Минск должен участвовать в мирных переговорах по Украине

Ведомости

Белоруссия должна принять участие в мирных переговорах по завершению конфликта России и Украины, так как стране необходимы собственные гарантии безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Амбразевича, Белоруссия «претендует на место за столом мирных переговоров», так как «вполне разумно, что ни одна страна не хочет, чтобы у ее границ полыхали вооруженные действия».

13 декабря стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа, занимающаяся вопросами национальной безопасности, провела переговоры с представителями Белого дома и украинскими руководителями в рамках совместных усилий по поиску путей для завершения конфликта на Украине.

13 декабря The New York Times (NYT) выразила мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. По мнению автора статьи Джулиана Барнса, Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса, и для Киева это «плохая новость», так как российская армия достигает успехов на поле боя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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