МИД Белоруссии: Минск должен участвовать в мирных переговорах по Украине
Белоруссия должна принять участие в мирных переговорах по завершению конфликта России и Украины, так как стране необходимы собственные гарантии безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич. Об этом сообщает «БелТА».
По словам Амбразевича, Белоруссия «претендует на место за столом мирных переговоров», так как «вполне разумно, что ни одна страна не хочет, чтобы у ее границ полыхали вооруженные действия».
13 декабря стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа, занимающаяся вопросами национальной безопасности, провела переговоры с представителями Белого дома и украинскими руководителями в рамках совместных усилий по поиску путей для завершения конфликта на Украине.
13 декабря The New York Times (NYT) выразила мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. По мнению автора статьи Джулиана Барнса, Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса, и для Киева это «плохая новость», так как российская армия достигает успехов на поле боя.