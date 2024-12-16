МИД Белоруссии: Минск должен участвовать в мирных переговорах по Украине

13 декабря The New York Times (NYT) выразила мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. По мнению автора статьи Джулиана Барнса, Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса, и для Киева это «плохая новость», так как российская армия достигает успехов на поле боя.