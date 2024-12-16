Захарова оценила санкции ЕС против Долиной и Канделаки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о своем несогласии с очередным пакетом санкций Евросоюза, который затронул в том числе заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Тину Канделаки, народную артистку России Ларису Долину и главу департамента управделами президента России Софию Захарову. Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале.
«Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», – подчеркнула дипломат.
16 декабря Европейский союз ввел новые санкции против 16 лиц и трех организаций, ответственных, с точки зрения Брюсселя, за «дестабилизирующие действия России за границей». Физлицам, попавшим в черный список, заморозят активы, находящиеся за рубежом, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза.