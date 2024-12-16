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Захарова оценила санкции ЕС против Долиной и Канделаки

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о своем несогласии с очередным пакетом санкций Евросоюза, который затронул в том числе заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Тину Канделаки, народную артистку России Ларису Долину и главу департамента управделами президента России Софию Захарову. Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства написала в своем Telegram-канале.

«Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся», – подчеркнула дипломат.

16 декабря Европейский союз ввел новые санкции против 16 лиц и трех организаций, ответственных, с точки зрения Брюсселя, за «дестабилизирующие действия России за границей». Физлицам, попавшим в черный список, заморозят активы, находящиеся за рубежом, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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