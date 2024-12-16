Захарова оценила санкции ЕС против Долиной и Канделаки

16 декабря Европейский союз ввел новые санкции против 16 лиц и трех организаций, ответственных, с точки зрения Брюсселя, за «дестабилизирующие действия России за границей». Физлицам, попавшим в черный список, заморозят активы, находящиеся за рубежом, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства. Кроме того, фигурантам запрещен въезд на территорию Евросоюза.